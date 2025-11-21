慶應進学で話題の“超秀才”女優や人気アーティストまで 「20代が影響を受けた20代」の有名人ランキング発表
ジブラルタ生命保険株式会社は全国の20歳〜29歳の男女を対象に、「20代の意識・実態調査2025」をインターネットリサーチで実施。「20代が影響を受けている（受けた）20代の有名人」ランキングを発表した。
今回の調査は、インターネットモニター会員を母集団とする全国の20歳〜29歳の男女4700名（男性2350名 女性2350名）を対象に、2025年8月8日〜8月26日の期間で「20代の意識・実態調査2025」というテーマのウェブアンケート調査をした結果に基づく。
「20代が影響を受けている（受けた）20代の有名人」ランキングは以下の通りだった。
第1位：芦田愛菜
第2位：橋本環奈
第3位：目黒蓮
第4位：大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）
第4位：ちゃんみな
第6位：広瀬すず
第7位：あの
第8位：今田美桜
第9位：Ado
第10位：藤井聡太
第1位に輝いたのは、女優・芦田愛菜だった。回答の理由については「自分よりも年下だが、教養があり、とても礼儀正しいところが素敵で見習いたいと思えた」などの声が上がり、慶應義塾大学法学部政治学科へ進学するほどの高い教養や、勉強熱心な姿勢に影響を受けた人が多いようだった。
そして、第2位には同じく女優の橋本環奈がランクイン。橋本に投票した人からは「いつも明るく何事も笑顔で頑張っているところに影響を受けている」などのコメントがあり、3位の目黒蓮には「オファーが来た仕事は責任を持ってこなし、周りの人からの信頼が厚いと感じられるから」といった回答が寄せられていた。
ちなみに、男女別にランキングをみると、男性・女性ともに1位は芦田で、男性2位は広瀬すず、3位はあの、Ado、久保建英。女性2位はちゃんみな、3位に橋本という結果になっている。
