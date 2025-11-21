¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ç¤â¹âÂÇÅÀ¡¢¤³¤ì¤¾¥»¥ì¥ÖÎ®¡ª¹õÂôºé¡¢µÕÅ¾Ëþ´Ó¥È¥Ã¥×¤ÏÉüÄ´¤ÎÃû¤· Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡1000ÅÀ¤Ç»öÂ¤ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢Ëþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤êÀÚ¤ë¡£¤³¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤³¤½¥»¥ì¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£TEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬10·î24Æü°ÊÍè¤Î¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤ËÇë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬15Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤ÎÏ¢¾¡¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¹õÂô¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¹õÂô¡¢EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì¾ì¤ÏÃçÎÓ¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¹õÂô¤Ï3ÃåÌÜ¤ÇÆîÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÂô¤é¤·¤¤¹âÂÇÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆî1¶É2ËÜ¾ì¡£ÇÛÇ×¤ÇÀÖ2Ëç¡¢¥É¥é¸ÞËü¤¬1Ëç¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢5½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£2¡¦5¡¦8ÅûÂÔ¤Á¤Î¥¿¥ó¥ä¥ª¤«¡¢3¡¦6¡¦9Åû¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ç¡¢¹õÂô¤ÏÁ°¼Ô¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÇòÄ»¤«¤é5Åû¤¬½Ð¤Æ¥í¥ó¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡Æî2¶É¤Ï¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÃçÎÓ¤¬»°±º¤«¤é5200ÅÀ¤ò¥í¥ó¡¢»î¹ç¤Î¿öÀª¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·Æî3¶É1ËÜ¾ì¡¢¤½¤ÎÃçÎÓ¤¬ÇòÄ»¤ËËþ´Ó¤òÊü½Æ¡£Æî4¶É¤Ï¤ï¤º¤«300ÅÀº¹¤È¤¤¤¦ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶É¤ÏÇòÄ»¤¬»úÇ×¤ò2¤Ä»Å³Ý¤±¡¢¥Þ¥ó¥º¤Îº®°ì¿§¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¿¶¤ê¹þ¤á¤Ð3ÃåÍî¤Á¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹õÂô¤ââ¤¤È¥É¥é8Åû¤¬°Å¹ï¤Î6¡¦9º÷ÂÔ¤Á¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¡£¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¡¢¹õÂô¤Ë4ËçÌÜ¤Î¥É¥é¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¾®¹Í¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤ò¥«¥ó¡£Îæ¾åÇ×¤Ë¥¢¥¬¥ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ËÃçÎÓ¤¬9º÷¤òÄÏ¤ß¡¢¹õÂô¤¬µÕÅ¾¤Î¥í¥ó¡£â¤¡¦¥É¥é4¤Î8000ÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¹õÂô¤Ï¡ÖÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¥¸Í·§¤µ¤ó¤ÈÇë¸¶¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÏ¢ÂÐ¡¢¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²æËý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æî1¶É2ËÜ¾ì¤ÎËþ´Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö4½äÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð3¡¦6¡¦9Åû¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÄ¤¤â³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥ß¥Æ¥ó¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿4¿Í¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¹õÂô¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¾î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¿Í¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¡ª¥»¥ì¥Ö¡ª¡×¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü9100ÅÀ¡¿¡Ü59.1
2Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü3400ÅÀ¡¿¡Ü3.4
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü1700ÅÀ¡¿¢¥18.3
4Ãå¡¡EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü5800ÅÀ¡¿¢¥44.2
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
