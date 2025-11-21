Èþ½÷¤¿¤Á¤Î¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡¡3»ù°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥Þ¥Þ¤ÎÁÇ´é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ª
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¥Î¡¼¥á¥¤¥¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿µ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢TikTok¤«¤é¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ê8Ëç¡Ë
¢£ ¾¾°æ¼îÍýÆà
¡¡SKE48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î1°Ì³ÍÆÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¡ÖÀèÆüÅìµþ¤ÇÌîÀ¸¤ÎÁêÀî¥Í¥¤ËÁø¶ø¡×¡Ö¤ª»Å»öÁ°¤Î¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµÇ°¤Ë°ìËç¡×¡ÖÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÁ°¸å¤ÎÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¶ØÃÇ¡É¤ÎÅê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸åÇÚ¡¦ÁêÀîÃÈ²Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï¡¢ÁêÀî¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤Ç½é¤á¤ÆÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤½¤¦¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î¤³¤È¤Ð¤À¤è¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Û¤Î¤Î¤Ï¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤À¤È²Ä°¦¤¤¤Í¡¼¡×¡Ö¼îÍýÆà¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¾®ÁÒÍ¥»Ò
¡¡3»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®ÁÒÍ¥»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤æ¤¦¤³¤¦¤ê¤ó¤ÎÈþÍÆ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¾®ÁÒ¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢Ä«ÈÕ¤Î²á¤´¤·Êý¤äÆ¦Æý¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¾®ÁÒ¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤À¤±Èþ¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ï20ºÐÂæ¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ã¤¯¤ÆåºÎï¡ª¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÈ¿Â§µé¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¹âÌÚºÚÆá
¡¡2018Ç¯Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¹âÌÚºÚÆá¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä´é¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¡Öµ¨Àá¤Ï½©¤«¤éÅß¤Ë¡ª¡¡´¥Áç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹âÌÚ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¤ÎÄ´»Ò¤¬Á°¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤«¤é¤³¤½¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¤¢¤é¡¡¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¡×¡Ö¥×¥ë¥Ã¥×¥ë¥Ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¼¾Ð¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ©¡×¡Ö¤¨¡©¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡©¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤´¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¢£ ¤ß¤ê¤Á¤ã¤à
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡É¤³¤ÈÂçÌÚÈþÎ¤°¡¤ÏTikTok¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¥ª¥ÕÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤³¤ì»È¤¦¡×¤È¥Þ¥¹¥«¥é¥ª¥Õ¤ò¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤òÈäÏª¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¤¦¤Á¤Î¥Ì¥Ã¥³ÍÍ¸«¤Æ¡×¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°¦Ç¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Í¤³¤Á¤ã¤ó°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÌ¥ÎÏ°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÈýÌÓ¤Î·ÁåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ °ËÆ£¤«¤ê¤ó
¡¡¸µÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¾´ý¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä°ËÆ£¤«¤ê¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤òËþµÊ¤·¤¿1Æü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Ë¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¯¾²¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ç¤¹¤ë¤è¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤É¤¹¤Ã¤Ô¤ó ¤½¤í¤½¤í¥¥Ä¥¤¡×¤È¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¡Ö²½¾Ñ¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öµ®½Å¤Ê¿²µ¯¤»Ñ¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈþ¿Í¡×¡ÖÈ©¤âåºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
¡¡¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤Î·îÂÅ·²»¤Ï¡¢TikTok¤Ç¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤¹¤®¤ë»ä¤Î¤¹¤¬¤¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢FRUITS ZIPPER¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£º°¿§¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ô¥±¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÉþÁõ¤Ç¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¥«¥á¥é¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤¬À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÅ·ºÍµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¶¯¤¤¡×¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§
¡Ö¾¾°æ¼îÍýÆà¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@JURINA38G¡Ë
¡Ö¾®ÁÒÍ¥»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ogura_yuko_0826¡Ë
¡Ö¹âÌÚºÚÆá¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nana.takagi¡Ë
¡Ö¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡×TikTok¡Ê@mirichamuu_0710.34¡Ë
¡Ö°ËÆ£¤«¤ê¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷karin___ito¡Ë
¡Ö·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡×TikTok¡Ê¡÷am1026_official¡Ë
