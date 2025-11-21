TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比54.5ポイント安の3258ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3436.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
3389.10ポイント ボリンジャーバンド2σ
3341.89ポイント ボリンジャーバンド1σ
3311.00ポイント 一目均衡表・転換線
3299.57ポイント 20日TOPIX現物終値
3294.68ポイント 25日移動平均
3280.00ポイント 5日移動平均
3270.75ポイント 一目均衡表・基準線
3258.00ポイント 21日夜間取引終値
3247.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3200.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3173.21ポイント 75日移動平均
3164.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3153.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2900.14ポイント 200日移動平均
株探ニュース
