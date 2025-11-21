　21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の664ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

769.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
749.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
747.47ポイント　　75日移動平均
736.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
730.22ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
715.30ポイント　　200日移動平均
710.68ポイント　　25日移動平均
702.00ポイント　　一目均衡表・基準線
694.00ポイント　　一目均衡表・転換線
691.14ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
679.60ポイント　　5日移動平均
679.29ポイント　　20日東証グロース市場250指数現物終値
671.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
664.00ポイント　　21日夜間取引終値
652.07ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース