グロース先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の664ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
769.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
749.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
747.47ポイント 75日移動平均
736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
730.22ポイント ボリンジャーバンド1σ
715.30ポイント 200日移動平均
710.68ポイント 25日移動平均
702.00ポイント 一目均衡表・基準線
694.00ポイント 一目均衡表・転換線
691.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
679.60ポイント 5日移動平均
679.29ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値
671.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
664.00ポイント 21日夜間取引終値
652.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
769.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
749.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
747.47ポイント 75日移動平均
736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
730.22ポイント ボリンジャーバンド1σ
715.30ポイント 200日移動平均
710.68ポイント 25日移動平均
702.00ポイント 一目均衡表・基準線
694.00ポイント 一目均衡表・転換線
691.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
679.60ポイント 5日移動平均
679.29ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値
671.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
664.00ポイント 21日夜間取引終値
652.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース