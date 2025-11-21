グラウンド外にも広がる“山本効果”

ワールドシリーズMVPに輝いた米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が、グラウンド外でも“存在感”を放っている。特別Tシャツがネット上で話題に。制作した米アパレルブランドは取材に対し、人気の高さを実感していると明かした。

子ライオンが大きな口を開けて「Ya-MAAAAA」と吼えている。ドジャースの同僚たちからSNS上で子ライオンと重ねられてきた恒例の“由伸イジリ”をTシャツにした一着。米専門メディア「ドジャース・ネーション」が運営する米アパレルブランド「ギアアップ・ロサンゼルス」が制作し、公式サイトで32ドル（約5000円）で販売している。

「The Heart of a Lion（ライオンの心）」と名づけられた逸品は、今季ポストシーズンでの圧倒的な活躍により、ネット上のファンの間でも話題となった。同ブランドはTHE ANSWERの取材に対し、このアイテムがサイト内で「最も人気がある」と回答。「男性、女性、子どもに幅広く受け入れられています」と世代を超えた人気を獲得していると明かした。

他にも、佐々木朗希投手を模した「The Demon Closer（悪魔クローザー）」や、リーグ優勝決定戦で打って3本塁打、投げて10奪三振をマークした大谷翔平投手の偉業を祝した「The GOAT Performance（史上最高のパフォーマンス）」といったオリジナルTシャツも販売。先月は、この3枚の注文が最も多かったのだという。

ドジャース関連オリジナルグッズを専門に扱う同ブランド。日本人選手の活躍もあり、太平洋を挟んだ日本からも注文を受けている。「数日前に日本への最初の注文を発送しました」と注目度の高さを実感していた。



