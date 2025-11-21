修学旅行でみんなが買った「剣にドラゴンが巻き付いたキーホルダー」と「ドラゴンクエスト」の意外な関係…「驚きの誕生秘話」があった

修学旅行で目を奪われた「あのドラゴン」

修学旅行の売店で、誰もが一度は目を奪われた“あのドラゴン”。

お土産屋さんの定番として並ぶさまざまなドラゴン系キーホルダーは、全国の男児の心をつかみ、令和の今も受け継がれる“伝説のアイテム”だ。

その中でも、とりわけ強烈な存在感を放っているのが、株式会社コヤマが手がける「魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー」である。

1958年（昭和33年）創業の老舗メーカー・コヤマは、キーホルダーや根付け、ストラップを専門に、観光土産を半世紀以上つくり続けてきた“影のヒットメーカー”だ。

そんなコヤマが生み出したドラゴンキーホルダーは、平成男児たちを虜にし、数あるドラゴンシリーズの中でも突出した人気を獲得した。

しかし、このドラゴンキーホルダーがどのような経緯で生まれ、作られているのかは、意外と知られていない。

今回はコヤマへの取材を通して、「魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー」誕生の裏側と、観光地土産の魅力に迫る。

「魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー」が生まれた時代

2014年頃からSNSを中心に話題となった“魔界のドラゴン夜光剣”キーホルダー。

メディアでもたびたび取り上げられ、いまでは“あのドラゴンを買うため”に観光地を訪れる人も珍しくない。特に30〜40代にとっては、小学生の頃の記憶を呼び起こすノスタルジックな存在でもある。

そんなドラゴンキーホルダーはいつ、どのようにして誕生したのだろうか。

「実はドラゴンを作っているキーホルダーのメーカーはいろいろあって、“うちが最初にドラゴンを作ったメーカー”ではないんですよ。私たちも商売ですから、当時は市場で何が動いているのか、みんな常にアンテナを張っていました。

もう30年以上前のことになりますが、かつて業界では“ドラゴンブーム”がありました。おそらく『ドラゴンクエスト』の影響じゃないかと思うのですが、私自身そこまで詳しくなくても、“ドラゴンのブームが業界で来ているぞ”という空気はしっかり感じていました。

しかし、流行っているからといってすぐ飛びつくわけじゃありません。しばらく市場の様子を見て、“このブームが続きそうだな”と判断できてから企画に入ります。

そういうプロセスを経て、うちでもドラゴンものを作ろう、という流れになったんです」

『ドラゴンクエスト』が登場した1986年、日本はちょうどバブル期へと突入し、観光地の売店でも売上が右肩上がりに伸びていた。キーホルダーを扱うメーカーも各地で増え、売り場には無数のドラゴンが並んでいた。

差別化を図るために「魔界」で光らせた

その中でも、コヤマのドラゴンシリーズは、造形だけでなく“商品名そのもの”のインパクトでひときわ存在感を放っていた。

「当時は、とにかくどのメーカーもドラゴンものを出していたんです。剣にドラゴンを巻きつけたり、逆にドラゴンに剣を絡ませたり……各社が似たようなデザインを次々に作っていた。商品名も“ドラゴン”と付ければ売れる、そんな時代でした。

観光地向けの商品なので、全国の問屋さんの棚に“コヤマのドラゴンキーホルダー”以外にも、他社のドラゴンキーホルダーが一気に並ぶわけです。そうなると、ただの“ドラゴン剣”じゃ埋もれてしまう。だからこそネーミングが重要でした。

うちのドラゴン剣は夜光仕様で、暗闇で光るんです。職人さんに蓄光エポキシを盛って作ってもらい、最初は“夜光ドラゴン剣”と名付けました。でも、それだけではまだ弱い。

そこで “魔界”を付けたんです。“魔界のドラゴン夜光剣”。これで強いインパクトが出るし、棚に並んだときに“これはコヤマのドラゴンだ”と分かる。

“魔界”を付けたから売上が跳ねた、というわけじゃないですが、ドラゴンであふれる市場の中で、コヤマのドラゴンだとしっかり認識してもらうための名前だったのです」

記事後編は【観光地にある「剣にドラゴンが巻き付いたキーホルダー」…その「圧倒的な造形」のウラにあった「老舗メーカーの覚悟」】から。

【つづきを読む】観光地にある「剣にドラゴンが巻き付いたキーホルダー」…その「圧倒的な造形」のウラにあった「老舗メーカーの覚悟」【魔界のドラゴン夜光剣キーホルダー】