成岡翔氏が取り組む「TORIKAGO」の活動

かつてジュビロ磐田、アルビレックス新潟などで活躍し、年代別の日本代表としても名を連ねた成岡翔。

2019年にスパイクを脱いで以降、指導者や解説者として歩み始めるなかで、新たに取り組む「TORIKAGO」への思いを聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全4回の第1回）

◇ ◇ ◇

2019年、当時J3の藤枝MYFCで現役引退を決断した成岡氏。地元・静岡県の藤枝東高校からジュビロ磐田に進み、アビスパ福岡、アルビレックス新潟、SC相模原を渡り歩き、藤枝で17年間のプロ生活に幕を閉じた。

引退後は「何がやりたいか分からなかった」と語るなかで、20年からは子供向けの「サッカースクールSKY」での指導や、Jリーグの解説業など、さまざまな仕事を通して、自分が進みたい方向性を模索する日々を過ごした。指導者としてのキャリアについては「元々なりたいという思いがなくて」とキッパリ。「サッカー界の外側から盛り上げたい」という気持ちでサッカーに関わっていきたいと話す。

現役時代からイベントが好きだった成岡氏は、仲間と話をしていくなかで「ちょっと本気でやってみようよ」という一言がきっかけで新たに走り出した。2023年12月に静岡の浜松でイベントを開くことが決まり、準備を進めていった。

しかし当日は強風の影響でイベントが延期に。会場に用意していた人工芝を片付けずに残していたところ、「もしかしたら人が少し来るかもしれない」との思いもあり、来場者を待った。そこで、仲間たちと自然と始まったのが“鳥かご”だった。サッカー経験者なら誰しもが知るトレーニングの1つが、これから歩んでいく道のヒントとなった。

実際にイベント開催を準備するにあたり、仲間とは「集客のために何か1つコンテンツが必要ではないか」と話していたという。そこから「鳥かごを大会として成立させられないか」というアイデアが浮かび、その場でも「それ面白いね」と盛り上がって「TORIKAGO」というコンテンツが誕生した。競技性だけでなく、「FOOTARTIST（フットアーティスト）」として活動するJUNさんとの出会いを通じてカレンダー出演にも協力するなど、サッカーが繋いだ縁によって、人とサッカーが交わる活動に没頭する日々が始まった。

JUNさんと成岡氏は、コロナ禍の2020年ごろにSNSで知り合い意気投合。JUNさんは「FOOTBALL」と「ART」を融合させ、「FOOTART（フットアート）」をカルチャーとして根付かせるべく、日本各地で多様な活動を行っている。家族間でも親交は深く、サッカーへの熱で共感する部分が多く、話も盛り上がる。11月21日から23日にかけては、2人が中心でポップアップストアを開き、「TORIKAGO」を普及するイベントを行う。

ここ数年、本田圭佑氏が発起人としてアジア大会も開かれている「4v4」や、柿谷曜一朗氏がアンバサダーを務める「テックボール」など、サッカーを軸にした競技が増えてきた。成岡氏もサッカー界を盛り上げる1つのコンテンツとして、「TORIKAGOを通じて裾野を広げる活動をしていきたい」と意気込む。

「フィジカル要素をあまり含まないので、男女が対戦することもできますし、老若男女が幅広く楽しめるコンテンツじゃないかなと思っています。サッカー界の外側から盛り上げるってよく言っていますが、指導者や監督といったトップの現場ではなく、TORIKAGOを通して裾野を広げられるような活動をしていきたい。今はそんな思いで取り組んでいます」

「TORIKAGO」のルールはオフェンス4人とディフェンス2人の対戦で、「10m×10m」のピッチで行われる。ボールタッチの回数に制限はなく、「15回ボールをパスでつなぐ」「人の股下を通して味方にパスをつなぐ」の2パターンで得点を重ねていく。大会も開催を重ねていくごとに、フリータッチの影響もあり、パスをつなぐだけではなく、ドリブルからの得点パターンも生まれるなど、新しい戦術が生まれていくのも醍醐味だと成岡氏は話す。

そして、「本当に世界に広まるような競技にしたい。仲間の1人は『オリンピック競技にしたい』と言うほど大きな目標を掲げています」と語り、「TORIKAGO」が描く未来を見据える。周囲からは「何やってるだ？と思われたい」と笑った成岡氏。これからも自分の道でサッカーに関わり続けていく。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）