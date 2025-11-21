「絶対やっちゃいけないでしょ」果物狩りでこっそり持ち帰ろうとする親に → 子どもが『痛烈な一言』

秋の風物詩の一つである『味覚狩り』。自分で収穫したフルーツはスーパーで売っているものより美味しく感じられるので、採っても食べても楽しめます。これはそんな楽しい味覚狩りで目撃した、筆者の体験談です。

持ち帰り禁止

場所によっても違うのでしょうが、私が行ったところでは持ち帰りは不可で、その場で採った分だけを食べるスタイルでした。持ち帰りたい場合は、梨を別途購入する必要があったのですが……。

その家族は子どものリュックにまでいっぱい梨を詰めていましたが、これは絶対にいけない行為です。素直に言葉にしてしまう子どもの前で、悪いことはできないですね。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2018年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：Kumi.M

保育士歴25年。ママたちの修羅場、バトルを多数目撃し、その経験を元にコラムニスト活動をスタート。アラフィフ主婦となった現在は、ママ友・育児・嫁姑問題などを、幅広い人脈を駆使してインタビューを行い、執筆する。