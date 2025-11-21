「なんのためにうんだの？」虐待サバイバーによる絵本や怨念こもる親への手紙…トラウマになるほどの「衝撃」

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「虐待」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

「一生トラウマになる」と話題……虐待サバイバーの絵本

――9月からゲンシシャは予約制になったそうですね。

藤井慎二（以下、藤井） そうなんです。YouTubeメディア「McGuffin」の取材を受けて、7月末にその動画が公開されたのですが、すごい勢いで再生回数が伸びました。その動画を見たお客さんが一気に押し寄せたこともあり、予約制にしました。

――11月現在で487万回くらい回っていますね。

藤井 9月になって少し落ち着いてきたのですが、相変わらず土日は混雑しています。うちは私ひとりでやっている小さなお店で、最大でも4〜5人が限界なのですが、お盆の時が一番多くて、1日100人くらいいらっしゃいました。そのときは、近くのギャラリーを借りて、お店に入りきれなかった方々をそちらへ誘導しました。

――「McGuffin」の影響力、半端ないですね。

藤井 これまでは女性客の比率がけっこう高かったのですが、YouTubeの動画を見て来られる方は男性が多いのが印象的でした。

――もともと「McGuffin」はヒップホップなど、男性視聴者が多そうなカルチャー系メディアみたいですからね。

藤井 予約システムが整うまでの間は、1回4人を1時間ごとに入れ替えて、1日に20人ほどが入れるようにしていました。

――そんな大賑わいのゲンシシャですが、今回はどんなテーマで本を紹介してくれるのでしょうか？

藤井 社会問題としてたびたびクローズアップされてきた、“虐待”に関する本を紹介したいと思います。1冊目は、実際に虐待を受けた経験を持つMOMOさんという女性作者の絵本『わかってほしい』（クレヨンハウス）です。

――イラストはYUKOさんという別の方が担当しているようですが、作者が虐待サバイバーなんですね。

藤井 クマのぬいぐるみがだんだんボロボロになっていくイラストが描かれています。背景がすべて赤一色で塗りつぶされていて、左ページには「なんのために うんだの？」「しかえししよう」など、深い執念を感じさせる文章が添えられています。

――絵本やおもちゃを取り扱うお店を運営する、クレヨンハウスから出版されているというのも興味深いですね。

藤井 同作は2003年に発行されましたが、2010年代に入ってSNSで「ホラーすぎる」「一生トラウマになる」などと話題になったこともあります。

深い怨念を感じさせる “親への手紙”

藤井 次に紹介するのは、まろさんという方の歌集『五行歌集 また虐待で子どもが死んだ』（市井社）です。こちらも虐待の実体験を歌にしたもので、「父の暴力に手を焼き 警官を呼ぶ度に思う 『このおまわりさんが お父さんだったら いいのになぁ…』」「父の暴力が辛くて ジュースに殺虫剤を混ぜて飲んだ 死ぬのは怖いけど 病院に運ばれたかった 誰かに気づいてほしかった」といった歌が収録されています。

――歌はすべてまろさんの作なのでしょうか？

藤井 「私自身の約20年の被虐待体験を基に作り上げました」とのことで、すべてこの作者の創作によるものです。「毒親育ちだから出会えた、大切な物がある 大切な人がいる あの時本当に 死ななくてよかった」という歌もあります。

――「毒親」という言葉が出てくるということは、比較的最近の作品集なのでしょうか？

藤井 2022年の発行で、この歌集は今も定価で購入できます。まろさんは1969年生まれとのことです。親子の虐待をテーマにした本には、『日本一醜い親への手紙』（メディアワークス）という本もあります。虐待を受けた子どもが親に宛てた手紙が多く収録されていますよ。

――直球のタイトルが続きますね。

藤井 帯にも「あなたは今でも知らないはずだけど、僕は金属バットを持ってあなたの枕元に立ったことがあるのです」とあります。これは応募で手紙を集めたようで、どの文章からも深い怨念が感じられます。「8歳から81歳まで年齢層の広い応募者があったが、約8割が女性の執筆者だった」とのことで、現役の小学生が書いた手紙もありますよ。

――この本はメディアワークスから初版が1997年に出ているようですが、2017年にはdZEROという出版社から新装版も出ているようです。

藤井 うちにあるのは初版本です。「お父さん、お母さん。わたしはただ、信じて欲しかっただけなの。ただ愛して欲しかっただけなの。お姉ちゃんのように。妹のように」という、20歳の大学生が書いた短い手紙もあります。

しつけのつもりだった……親自身が綴った体験談も

藤井 虐待の体験記としては、『悲しき山羊たち 虐待・差別・いじめの体験記』（葉文館出版）もあります。虐待やいじめを受けた人たちの体験談が多く収録されています。

――『日本一醜い親への手紙』と同じく1997年に出版された本ですね。

藤井 「虐待」「差別」「いじめ」という章に分かれていて、第1章に虐待の体験談がまとめられています。しつけと称した家庭内の虐待や、言葉と肉体による暴力が多く取り上げられています。

――複数の体験談が集められているという内容なんですね。

藤井 飲み物をこぼすたびに厳しすぎる叱責をしてしまう30歳の母親の話もあります。妹に指摘されて、「なりたくないタイプの母親になっているではないか」と気づいたと書かれています。

――親側からの体験談もあるんですね。

藤井 彼女の夫による幼児虐待についても書かれていて、夫は1歳8カ月の息子の顔をあざができるほど殴るなど、ひどく当たっていたといいます。夫はあまり家に帰らず、息子から「サザエさんのパパはどうして毎日帰ってくるの？」と聞かれたエピソードや、夫が息子に吐いた暴言なども細かく書かれています。

――主に詩や川柳の作品集を出している出版社がこういった本を多く出している印象です。ところで、藤井さんはなぜ虐待サバイバー関連の本を集めているのでしょうか？

藤井 日常では隠されているような事柄を書いた本を集めていくことが、ゲンシシャのひとつのテーマにあるからです。虐待を受けていた人たちの埋もれた言葉を掘り起こしていくことも、大切なことだと思っています。

構成／伊藤綾

編集／千駄木雄大

書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F／電話：0977-85-7515

http://www.genshisha.jp

