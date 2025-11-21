「気付ける人」と「気付けない人」の決定的な違い…名探偵ホームズ誕生に繋がった「観察力の秘密」

同じ物事を見ているのに、そこに何かを見出す人と、まったく見出せない人に分かれるのはなぜだろうか？

世界一有名な名探偵シャーロック・ホームズのモデルとなった人物は、稀有な観察眼を持っていたーー。

※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナン・ドイルの数奇な生涯を、現地識者に取材した最新分析とともに解説した篠田航一著『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より、一部を抜粋・再編集したものです。

ベル博士との出会い

もし一人だけドイルの人生の「最重要人物」を加えるとするなら、それは医学部時代の恩師ジョゼフ・ベル博士だと私は思う。ドイルが後にホームズを生むきっかけとなったのが、この人物だからだ。

ベル博士は長身で眼光鋭い医師だったという。折に触れ、教え子たちには「観察すること」の大切さを説いた。

ベル博士はある日、学生たちに一つの実験をしてもらった。米国の作家でドイル研究者として知られるダニエル・スタシャワーは、著書『コナン・ドイル伝』（日暮雅通訳）の中で、以下のエピソードを紹介している。ベル博士は学生にこう言った。

「ここにあるのは劇薬だ。この臭いと味を試してもらいたい」

目の前には液体が入ったガラス瓶が置かれた。劇薬と聞いて、学生たちは急に怖くなった。

ベル博士はその雰囲気を察し、こう言った。

「ではまず私がやってみせよう」

ベル博士はガラス瓶に指を突っ込み、なめてみた。

学生たちは驚いた。劇薬を口に含んだのに、先生はピンピンしている。ベル博士はこう言った。

「これは観察力の問題だ。よく見ていれば分かったはずだ。私が液に入れたのは人差し指。しかし口に入れたのは中指だ」

実験室がどよめいた。人間は意外に細部を見ていない。先生がガラス瓶に指を突っ込んだこと自体は、その場にいた誰もが何となく記憶している。では、どの指だったか。そこまで細かく見ていたのは誰一人としていなかった。

こうしてベル博士は一瞬にして学生たちの心をつかんだ。「私の会った人でもっとも面白い性格の人はジョゼフ・ベル博士であろう」。ドイルは後に自伝『わが思い出と冒険 コナン・ドイル自伝』（延原謙訳）でそう振り返っている。

ホームズの源流となった「観察眼」

ドイルはベル博士の「外来患者係」を務めた時期があった。つまり助手である。ドイルが患者に病状を簡単に尋ね、ノートに記してベルに見せる仕事だ。しかし「先生はちらりと患者を見ただけで、私が質問してまとめあげたノートよりも詳しく見ぬくのであった」と回想している。これこそ、後のホームズの推理そのものだ。

以下はその一例で、自伝からの抜粋だ。

「ははあ、君は軍隊にいましたね？」

「そうです。」

「近ごろ除隊になったね？」

「そうです。」

「高地（スコットランドの高地地方をいう──訳者）連隊だね？」

「そうです。」

「下士官だったね？」

「そうです。」

「バルバドス（西インド諸島中英領の島──訳者）駐屯隊だね？」

「そうです。」

（『わが思い出と冒険 コナン・ドイル自伝』）

推理は全部当たっていた。なぜ分かったのか。

ベル博士の説明によると、まずこの患者は入室したのに帽子を取らなかった。ずっと帽子をかぶったままという作法は軍隊では普通だが、おそらく除隊して間もないので、まだ一般市民の風習に慣れていないと推測したのだ。

そして見た目が頑丈なので、スコットランドのハイランド（高地地方）出身者だと見当を付けた。さらに患者が訴えているのは象皮病。これは皮膚が象のように厚く盛り上がってくる病気で、西インド諸島地方に多い。

聞いてみればなんてことない推理だが、抜群の観察眼がないとここまでたどり着けない。「体格がいいから高地の人」という推理はちょっと雑な気もするが、実際、昔はスコットランドの高地の人は体格がいいことで知られていたらしい。

見ているだけで観察していない

話はややそれるが、私は新聞記者という仕事をしながら、観察眼の乏しさに苦しんできた人生だった。他社の記者と同じ話を聞き、同じ景色を見ていたはずなのに、記事になった時、あまりに自分の原稿や写真が他紙に比べて見劣りする。そんなことの繰り返しで、今もよく落ち込む。

私は初任地が山梨県の甲府支局だった。ライバル社の中に優秀な観察眼を持つ記者がいた。彼は地元紙の記者から系列テレビ局に出向し、取材に駆け回っていた。

ある町で、殺人事件が起きた。女性が自宅で殺害されたのだ。彼は通夜に行き、嘆き悲しむ夫の姿を撮影した。その時、数珠を握る手に「ミミズ腫れ」のような跡が残っているのを彼は見逃さなかった。

結局この夫が犯人で、後に逮捕されるのだが、この時に彼が撮ったミミズ腫れのような跡こそ、ひも状のもので妻の首を絞めた時、手に付いてしまった跡だったのだ。動かぬ証拠をしっかり観察して撮った彼の映像は、見事な「スクープ映像」となった。

多くの記者やカメラマンも同じ風景を見ている。だが微妙な差異に気付くかどうかは、やはり観察者のセンスにかかっている。私はこの記者と今も親しく付き合っているが、事件取材では彼にまったくかなわなかったのを覚えている。

人の顔を覚える能力もすごかった。甲府市内の飲食店で一緒に食事していても、彼は「奥のテーブルの３人組は、〇〇署の刑事だね」とすぐ見抜いてしまう。同じ人、同じ風景を見ていても、きちんと観察して記憶する人と、私のようにぼーっと見過ごしてしまう人がいる。私も〇〇署には何度も足を運びながら、警察官の顔がなかなか覚えられなかった。駆け出しの新人時代から、私は事件記者失格だった。

私見だが、観察能力というものはどうも一朝一夕にできるものではなく、おそらく生まれ持ったセンスが必要な気がしている。「気付く人」と、そうではない私のような凡人の差は、努力では埋められないと昔から思っていた。

話を戻すが、こうしたベル博士の観察眼に度肝を抜かれたドイルは、自伝の中で「後年科学的探偵を書くようになったとき、これを強化応用した」と書いている。ここにホームズの源流がある。

有名なシーンがある。短編『ボヘミアの醜聞』（1891年）の中で、ホームズがワトソンに「見る」と「観察する」の違いを話す場面だ。ベイカー・ストリートの下宿で、二人は毎日階段を上り下りしている。だが何段か聞かれたワトソンは答えられない。ホームズは言う。

「きみは見ているだけで、観察していないんだ」（『シャーロック・ホームズの冒険』所収『ボヘミアの醜聞』ドイル、日暮雅通訳）

ホームズは17段だと知っている。それは観察をしているからだという。

君は見ている。でも観察していない。英語の原書では “You see, but you do not observe” となっている。

ただ、ベル博士の観察（observe）の能力に驚き、それを面白がったのは間違いなくドイル自身の才能だと思う。これを後にホームズ物語というエンターテインメントに結実させた。面白いことがあれば、きちんと紙に書き残す。それは口で言うほど簡単ではない。だがドイルはこうした才能に恵まれていたのだ。

希有な観察眼を持ったベル博士。それを面白がり、書き残したドイル。この二人がエディンバラ大学の一室で出会った奇跡。それがシャーロック・ホームズを生んだのである。

