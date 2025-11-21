警視庁に重大な不祥事が発覚した。「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」と位置づけ、警察当局が組織をあげて摘発を進める全国最大規模の違法スカウト組織「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、11月12日、警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）が地方公務員法（守秘義務）違反の容疑で逮捕されたのだ。

【画像】送検される神保大輔容疑者（43）。マスクで口元を覆い、金網越しに黒目がのぞく。どこか無表情そうに見える。



現役のマル暴刑事が捜査情報を漏洩していた（写真：yamasan/イメージマート）

「逮捕容疑は、今年4月と5月にナチュラルの関係先に監視用として設置されていたカメラで撮影した画像を、ナチュラル内部で開発したスマートフォンの連絡用アプリを通じて提供したというもの。

自宅からは現金900万円が見つかっており、捜査班の主要メンバーでありながら、逆に捜査対象に取り込まれたとみられている」（捜査関係者）

重要ターゲットが逮捕の数日前に逃亡

実は、警察内部では早くからある噂が囁かれていた。

「捜査の情報が筒抜けになっているのではないか」

発端は2025年1月下旬。警視庁の暴力団対策課を中心とした捜査班が、幹部を含む一斉逮捕に動いたことがあった。当時を知る捜査関係者が振り返る。

「逮捕予定の人物を徹底的にマークし、都内でコウカク（行動確認）までしていたのだが、着手の2、3日前に一斉に姿をくらませた。情報が完全に抜けていたとしか考えられなかった」

結局、末端の集金担当の2人しか逮捕できず、捜査は明らかな失敗に終わる。

若い頃から女好きで有名…神保容疑者の私生活

警視庁で組織内の監察や不祥事を担当する「警務部人事一課（通称・ジンイチ）」が密かに動き出したのはこの頃だ。

「今回逮捕された神保は、私生活の乱れが以前から指摘され、素行不良者として早い段階からマークされていた」（警察関係者）

04年に警視庁に採用され、組織犯罪捜査に長年携わってきた神保容疑者。20年12月に組織犯罪対策四課（現・暴力団対策課）に着任し、23年頃から今年3月までナチュラルの捜査を担当していた。別の警察関係者がこう嘆息する。

「若い頃からとにかく女好きで有名。離婚を経て再婚相手との間に幼い子供がいて、育児休暇を取るなど子煩悩な面もあったが、夜の街を出歩いているという噂も絶えなかった」

ナチュラル内部を知る関係者は、次のように話す。

「神保は、いわゆるマル暴刑事として内部から捜査対象の情報を入手するのも仕事。懇意にしていた組の関係者の紹介で、ナチュラルの重要ポジションにいる人物と接点ができたと聞く」

警察幹部が肩を落とす。

「人脈や経験を活かしてナチュラルの情報を入手できると期待しての配置だったが、まさにミイラ取りがミイラになってしまった。これまでの捜査手法や体制について、根本的に見直さなければならないだろう」

汚名返上なるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月27日号）