朝ドラヒロイン共演時代！ 沢口靖子＆黒島結菜は「警察」、波瑠＆川栄李奈は「犯罪者」、今秋ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』『フェイクマミー』をコラムニストが分析

シーズン5を迎えた『絶対零度』

この秋のドラマではフジテレビ月曜9時ドラマで沢口靖子が主演している。

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』である。

科学捜査の重鎮ではなく、現場を走りまわる刑事である。

そんなに偉い人の役ではない。

2000年以降は『科捜研の女』など捜査ドラマの主演が目立つ沢口靖子だから、今回の現場を走りまわる刑事役を見ていると、不思議な感じがする。

そもそも『絶対零度』が続いているのが不思議である。

『絶対零度』は本作で5シーズンめになる。

シーズン1は上戸彩が主演で2010年のドラマ、そのまま2も上戸彩が主演して、その流れを引き継ぐように2018年のシーズン3は沢村一樹の主演、シーズン4も沢村一樹であった。

そこから5年たってシーズン5は沢口靖子主演で、ちょっとその連続性がよくわからない。

前シリーズからの連続出演は横山裕くらいである。

残りのメンバーは新しくなっている。

主人公の所属する「情報犯罪特命対策室」のメンバーは7人。

トップは早見警視（松角洋平）で、あとは山内警部補（横山裕）と、田辺警部補（馬場園梓）、のこりは沢口靖子の二宮巡査部長と、南方巡査部長（一ノ瀬颯）、掛川巡査部長（金田哲）である。沢口靖子は現場の刑事の一人である。

もうひとり、パソコンでの捜査・調査に長けた元システムエンジニアの調査官・清水紗枝がいる。演じるのは黒島結菜。

黒島結菜はひさしぶりの連続ドラマ出演である。

黒島は2022年4月からのNHK朝ドラ『ちむどんどん』に主演して、ちむどん終了直後の『クロサギ』に出たあとは、ぱったり連続ドラマに出なくなった。

『ちむどんどん』は世評、かまびすしい作品であった。

いまとなると、何の評判が悪かったのか、インターネットでのまとめ記事を見るとズレていてわかりにくくなる。

要は、昔ながらの（昭和のころではふつうだった）ヒロインの「猪突猛進する反省のない明るさ」が反感を買ったばかりであったと、見ている当時の私はそう感じた。

久しぶりの出演となった“黒島結菜”

ただ、こういうヒロインはもともとの朝ドラヒロインの通常型でしかない。

『ちむどんどん』の暢子がダメだったら、2009年以前の朝ドラヒロインの半分は国民から見向きもされないのではないかとおもったが、時代が変わっているのだから、しかたがない。

役者としての黒島結菜の評価は高かったとおもう。

もちろん朝ドラでの演技も素晴らしく、おそらくやや無理のある設定に説得力を持たせて現前させたために、強く反応が起こったようにおもう。

演技がうまいからこそ、ありえない身勝手人物をリアルに現出してしまった。

そのつらさでもあった。

自身の出産などもあり、しばらく出演を控えていたようで、ひさしぶりの連ドラ出演である。

『絶対零度』の「情報犯罪特命対策室」ではホワイトハッカーとでもいうべきパソコンの捜査係で常にデスクワークである。

『ちむどんどん』やNHKドラマ『アシガール』や大河『いだてん』での韋駄天ガール（そんな呼び名はされていないが）で見かけたような、走りまわる元気いっぱい女性ではない。そのイメージから抜け出したいのかもしれない。

沢口靖子も朝ドラヒロインの出身である。

1985年の『澪つくし』でのヒロインで、「ロミオとジュリエット」のような恋愛ストーリーで評判であった。脚本は、当時、人気を博したジェームス三木。

しかし相思相愛の二人が最後まで添い遂げられなかったことは未だに少し不満である。まあ、ロミオとジュリエットはそういう物語だけれども。

昭和時代の朝ドラの視聴習慣はすごいもので、なかでも人気の高かった『澪つくし』の平均視聴率は44％で、最高視聴率は55％だったというから、いまから見ると意味がわからない。日本人がそろって同じものを見ていた時代であった。

沢口靖子は、この『澪つくし』と、映画『ゴジラ』の印象が強く、次に代表作となると（個人的には）もう『科捜研の女』などの捜査ドラマになってしまう。

『澪つくし』は朝ドラ34作目、『ちむどんどん』は106作目になる。

72作離れて、つまり1985年と2022年と37年離れた朝ドラヒロインが『絶対零度』で共演している。見ているといくつかのおもいがよぎる。

朝ドラヒロインが共演する『フェイクマミー』

もうひとつ、今クールのドラマで朝ドラヒロインの共演がある。

『フェイクマミー』。

これは波瑠と川栄李奈のダブル主演である。

波瑠は第93作『あさが来た』（2015年秋）のヒロイン、川栄李奈は2021年秋の第105作『カムカムエヴリバディ』の第三部のヒロインである。

『フェイクマミー』は、元ヤンキーでいまは遣り手経営者である日高茉海恵（川栄李奈）が、東大卒で一流商社のエリートであった花村薫（波瑠）を「フェイクマミー」として雇うというお話である。

朝ドラの『あさが来た』のヒロインは、女傑と称された一代の実業家・広岡浅子がモデルで立志伝中の人物ドラマであった。ドラマには新選組も出てきた。朝ドラではもっとも舞台が古かった一作である。

『カムカムエヴリバディ』の第三部は、京都の映画村近くで育った女の子の日常を描いた穏やかなドラマであった。

『カムカムエヴリバディ』は母子三代にわたってヒロインを演じたドラマであったので、一部のアンコ（安子・上白石萌音）の時代はまさに戦中戦後を描いて激動の時代であり、二部のるい（深津絵里）もまた戦後復興から高度成長期の昭和の物語としてスリリングであった。三部のひなた（川栄李奈）は1965年生まれで、時代の厳しさはなく、ゆるやかな時代が描かれていた。

朝ドラが現代劇だけ人気が落ちるのがわかる、という構造でもあった。

朝ドラダブルヒロインが共犯者!?

波瑠も、川栄李奈も、朝ドラヒロインのイメージは、あまり強くない。

それぞれのヒロインを演じたあとにも、数々の連ドラに出演しているからだろう。

『フェイクマミー』はまた、よくドラマで見かける二人の取り合わせ、という感じである。

ちなみに、2020年のドラマ『＃リモラブ』でも二人は共演している。（川栄は朝ドラ主演以前なのでやや軽い役であった）

『フェイクマミー』は。学校関係はすべて代理母で押し通そうとするドラマで、まわりを騙すお話である。

いつばれるのだろう、とどきどきしながら見るしかない。

ある種の犯罪ドラマであり、その共犯者となっているのが『あさが来た』と『カムカムエヴリバディ』のヒロインだというのが、またすこしどきどきする。

沢口靖子と黒島結菜は、どちらも「朝ドラヒロインのイメージが強い」女優だといえるだろう

朝ドラダブルヒロインの連続ドラマであるが、沢口＆黒島コンビは、「犯人を追う警察側」の人間で、波瑠＆川栄コンビは世間を騙しきろうとする犯罪者側のドラマである。

どっちかというと「朝ドラヒロインが共犯者ドラマ」『フェイクマミ−』のほうがおもしろいように感じる。

