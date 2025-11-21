例年よりも寒気の影響を受けにくく、北日本を中心に平年より暖かな日が多い見込みです。関東から西日本にかけては、高気圧に覆われる機会が多く、少雨傾向となりそうです。空気が乾燥する時期は、林野火災などに注意が必要です。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】この先1か月について、北日本日本海側では、平年と同様にくもりや雨または雪の日が多いでしょう。この先1か月について、北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月22日から11月28日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。11月29日から12月5日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」の見込みです。12月6日から19日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「平年より少ない」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、12月6日から19日頃にかけて、例年より冬型の気圧配置が少ないとみられます。例年と比較して、くもりや雨または雪の日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。この先1か月について、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月22日から11月28日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信では「平年並みか高い」でしょう。東海は「平年並み」の見込みです。11月29日から12月5日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」の見込みです。12月6日から19日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか少ない」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は、「平年より少ない」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、11月28日頃にかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。西日本太平洋側では、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。この先1か月について、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月22日から12月5日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。12月6日から19日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より多い」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、11月22日から28日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けにくいでしょう。例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

11月22日から12月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。12月6日から19日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美では「平年より多い」でしょう。沖縄では「ほぼ平年並み」の見込みです。

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

11/22→12/21

札幌6.8℃→1.3℃

青森9.3℃→3.8℃

仙台12.6℃→7.6℃

【東日本】

11/22→12/21

新潟12.8℃→8.0℃

東京15.4℃→11.4℃

名古屋15.9℃→11.0℃

【西日本】

11/22→12/21

大阪16.4℃→11.5℃

広島16.2℃→11.4℃

高知18.2℃→13.7℃

福岡16.7℃→12.0℃

鹿児島19.2℃→14.7℃

【奄美・沖縄】

11/22→12/21

名瀬22.7℃→19.1℃

那覇24.2℃→21.0℃

■1か月予報（11月22日から12月21日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:20%・30%・50%

東日本:20%・40%・40%

西日本:30%・30%・40%

奄美・沖縄:30%・40%・30%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:50%・40%・10%

西日本（日本海側）:60%・30%・10%

西日本（太平洋側）:60%・30%・10%

奄美・沖縄 :50%・30%・20%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:10%・30%・60%

西日本（日本海側）:20%・30%・50%

西日本（太平洋側）:10%・20%・70%

奄美・沖縄 :30%・30%・40%

<降雪量の確立予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:50%・30%・20%

東日本（日本海側）:50%・40%・10%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）