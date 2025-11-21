¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö¤Ê¤¼¡¢À¾ÍÎ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡×¡Ä¾¾¹¾¤ÇºÊ¤ÈÊë¤é¤·¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤¬°¦¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¿´¡×
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
Æ´¤ì¤Î¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¤Ø¡½¡½¾¾¹¾»þÂå
1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ë¤Î8·î30Æü¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÉëÇ¤Àè¤Î¾¾¹¾¤ËÅþÃå¡£¾¾¹¾¤Ç¤ÏºÇ½é¡¢ºàÌÚÄ®¤ÎÎ¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞ¤¤¤ÇÅ¾µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ö¾ð¤Ï³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ç¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢½É¤Î¾®¤µ¤¤Ì¼¤¬´ãÉÂ¤òÈÑ¡Ê¤ï¤º¤é¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤òµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯ÉÂ±¡¤ËÆþ¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¿Æ¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½É¤Î¼ç¿Í¤Ï¤¿¤À¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤¤¤Ã¤Æ±ä°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ÖÄÁ¤é¤·¤¤ÉÔ¿Í¾ð¼Ô¡¢¿Æ¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂçÁØÅÜ¤Ã¤Æ¤½¤³¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éËö¼¡ËÜÄ®¤È¿½¤¹¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ëÊª¤â¤Á¤ÎÎ¥¤ìºÂÉß¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´Æ½¤¡¢¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È½ÐÈÇ¡¢2024Ç¯¡Ë
¥»¥Ä¤Ë¤è¤ë¤ÈËö¼¡¤ÎÎ¥¤ìºÂÉß¤Ï¸Ð¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¸Ð¾å¤ÎÈþ¤·¤¤Ä¯Ë¾¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤Ï¶áÂå°ÊÁ°¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ëµÏÃÛ¡Ê¤¤Å¤¡ËÂç¼Ò¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë»²ÇÒ¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¾ºÅÂ¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Ç½Ð±À¿ÀÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢¤«¤Í¤¬¤ÍµÏÃÛ¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿À¾ÍÎ¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¾ºÅÂ¤Þ¤Ç¤·¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤½¤Î»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¶Æâ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤µ¤¨µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ê¤É¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£»ä¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢µÏÃÛ¤ÎµÜ»Ê¤È¤âº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡ÖµÏÃÛ¡½¡½ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2000Ç¯¡Ë
Ê¸Ãæ¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ê1862¡Á1897¡Ë¤ÏÅçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤Ç¡¢¾¾¹¾¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¡¼¥ó¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¡¢¼èºà¡¦Ä´ºº¡¦»ñÎÁ¼ý½¸¤ÎºÇÂç¶¨ÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£1895Ç¯´©¤Î¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡ÊOut of the East¡Ë¡Ù¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤Ë¸¥Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥ë¥ó¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤òÁ´¤¯¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍø¸ý¤È¡¢¿ÆÀÚ¤È¡¢¤è¤¯»ö¤òÃÎ¤ë¡¢¾¯¤·¤âÈÜ¶±¼Ô¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¤Î°¤¤»ö¡¢³§¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤ÎÃË¤Î¿´¡¢¤ªÀ¤¼¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ÎÃË¤Ç¤¹¡×¡£¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ê»ö¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊý¤Ï¤´ÉÂ¿È¤Ç»Ï½ª¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤¢¤ÎÉÂµ¤¡¢¤¤¤«¤Ë¿ÀÍÍ°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼»äÎ©Ê¢¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®ÀôÀá»ÒÆ±Á°¡Ë
À¾ÅÄ¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é·ë³Ë¤ò´µ¤¤¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¾¾¹¾ÂÚºßÃæ¤âÆ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£34ºÐ¤ÎÃ»¤¤À¸³¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹îÌÀ¤ÊÆüµ¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸²È¤âÍÜ²È¤âË×Íî¤·¤¿¥»¥Ä¤¬¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¤È¤Ê¤ë
1891Ç¯¡ÊÌÀ¼£24Ç¯¡Ë1·î¡¢¤Ò¤È¤ê½»¤Þ¤¤¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î²È¤Ë¡¢¾®Àô¥»¥Ä¡ÊÀá»Ò¡Ë¤¬½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤ë¡£
¥»¥Ä¤Ï½Ð±À¾¾¹¾ÈÍ¤Î²È¿Ã¡¢¾®ÀôÌï±¦±ÒÌç¡Ê¤ä¤¨¤â¤ó¡ËÌ«¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ÆÀÌ¤Î°ð³À²È¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤ê»ÎÂ²¤Ï²ÈÏ½¤ò¼º¤¤¡¢°ð³À²È¤ÏË×Íî¤·¤Æº¤µç¤·¤¿¤¿¤á¡¢11ºÐ¤«¤éÀ¸²È¤Î¾®Àô²È¤Çµ¡¿¥¡Ê¤Ï¤¿¤ª¤ê¡Ë¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
18ºÐ¤ÇÌ»ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï1Ç¯¤Ç½ÐËÛ¡Ê¤·¤å¤Ã¤Ý¤ó¡Ë¡¢22ºÐ¤Î¤È¤¡¢Àµ¼°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¾®Àô²È¤ËÉüÀÒ¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ï·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢ÀÎÏÃ¤äÅÁÀâ¡¢Ì±ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¡£Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢¾åµé³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜ²È¤Î°ð³À²È¤âÂ¾¤Î»ÎÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇË×Íî¤·¤¿¤¿¤á¡¢²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÉã¤Î¾®ÀôÌ«¤¬¶½¤·¤¿µ¡¿¥²ñ¼Ò¤Ç11ºÐ¤«¤é¿¥»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ê¤É¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥»¥Ä¡×¤Ï¸ÍÀÒ¾å¤ÎÌ¾Á°¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀá»Ò¡×¤ÎÌ¾¤ò¹¥¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥ó¡×¤Î¤³¤È¤ò¥»¥Ä¤Ï°¦¾Î¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆü¾ï¡½¡½ÆüËÜÉ÷¤ËÃå¤Æ¡¢¿©¤Ù¡¢²øÃÌ¤äËßÍÙ¤ê¤ò°¦¤·¤¿Æü¡¹
¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤È¤¹¤°¤ËÆüËÜÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ºÂ³÷ÃÄ¤ËºÂ¤Ã¤Æ±ìÁð¤òµÛ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ÏÆüËÜÎÁÍý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤âÆüËÜÉ÷¤ò¹¥¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢Ëü»öÆüËÜÉ÷¤ËÆüËÜÉ÷¤Ë¤È¶á¤Å¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÍÎÉ÷¤Ï·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£À¾ÍÎÉ÷¤È¤Ê¤ë¤È¤µ¤âìÍ¡Ê¤¤¤ä¡Ë¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¿´¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤¼¡¢À¾ÍÎ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ä´»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Îµá¤á¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¡¢½Ð±ÀÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ±ÏÃ¤äÅÁÀâ¡¦ÅÁ¾µ¤ò¸ì¤ê¤¤«¤»¤¿¡£²ÈÂ²¡¦»ÈÍÑ¿Í¡¦¶áÎÙ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢ËÜ²°¤ò²ó¤Ã¤Æ»ñÎÁ½¸¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö²øÃÌ¤Î½ñÊª¤Ï»ä¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¥»¥Ä¤Ï¸ÅËÜ²°¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ²øÃÌ¤Ë¤«¤ó¤¹¤ëËÜ¤òÃµ¤·¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£
6·î22Æü¡¢µì¾¾¹¾ÈÍ»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿º¬´ß´³É×¡Ê¤¿¤Æ¤ª¡Ë¤¬ÈöÀî¡Ê¤Ò¤«¤ï¡Ë·´Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌËÙÄ®¤ÎÅ¡Âð¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÉð²È²°Éß¤Ë½»¤à¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤³¤ò¼Ú¤ê¤¦¤±¤ë¡£
8·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤±è¤¤¤ËÄ»¼è¸©¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó½µ´Ö¤Ð¤«¤ê¤Î¸å¡¢¾¾¹¾¤Ëµ¢¤êËßÍÙ¤ê¤Îµ¨Àá¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥ó¤È»ä¤ÈÆó¿Í¤Ç°ÆÆâ¼Ô¤âÏ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÇìæÍ¡Ê¤Û¤¦¤¡Ë¤Î²¼»Ô¡Ê¤·¤â¤¤¤Á¡Ë¤ËËßÍÙ¤ê¤ò¸«¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤ØÎ¹¤òÃ×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¶¦¤¿¤ÀÆó¿Í¤ÇÄ¹Î¹¤òÃ×¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£²¼»Ô¤Ø»²¤ê¤Þ¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¤Á¤ç¤¦¤Éº£º¢¡¢ÉëÇ¤¤Î»þÇñ¤ê¤Þ¤·¤¿½É²°¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ¡¢ÍÙ¤ê¤Î»ö¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¡Ö¤¢¤Î¡¢º£Ç¯¤Ï·Ù»¡¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¤Ï»ß¤á¤è¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æº¹»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î»ö¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥ó¤Ï¼ºË¾¤·¤Æ¡¢ÉÔ¶½¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÂÌÌÜ¤Î·Ù»¡¤Ç¤¹¡¢ÆüËÜ¤Î¸Å¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤½¬´·¤ò¤³¤ï¤·¤Þ¤¹¡£³§ÌíÁÉ¡Ê¤ä¤½¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊª¤³¤ï¤·¤ÆÀ¾ÍÎ¤ÎÊª¿¿»÷¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂçÉÔÊ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¡Ê·§ËÜÂç³Ø¤ÎÁ°¿È¹»¡£¹»Ä¹¤Ï²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¡Ë¤Ø¤ÎÅ¾Ç¤¤ò·è°Õ¤·¡¢11·î¤Ë¥»¥Ä¤ÈÈà½÷¤ÎÍÜÉãÊì¤é¤òÈ¼¤Ã¤Æ¾¾¹¾¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
