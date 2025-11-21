ÎëÌÚ°¦Íý¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡ÖÇ¯¤Ë3²ó¤°¤é¤¤¡×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤Ï¾×·â¡ÖÀäÂÐ·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É!!¡×
¡¡¸µ¡î¡½ute¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Û¥ì¥Ü¥ì?¥Ð¥ì¥Ð¥ì?Ë«¤áÊý¤¢¤¶¤È¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡×¡£½÷À¾å»Ê¤¬¡Ö¤Ò¤È»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿ÃË¤Î¸åÇÚ¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ë»ÅÁð¡×¤ò¤¹¤ëVTR¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡¢Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¤Î»¥¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤À¤±¤¬¡Ö¥Û¥ì¥Ü¥ì¡×¤Î»¥¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë3¿Í¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÀäÂÐ·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É!!¸Æ¤Ó½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤À¤è¡Ä°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ¤È¤«¤Ç¡ÄÃ¯¤Ë¤â¤·¤ó¤É¤µ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¾µã¤¤Ç¡Èº£Æü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤·¤ß¤ë¡£Ç¯¤Ë3²ó¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£