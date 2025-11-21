戦前昭和の日本で「穏健派の陸軍軍人」が直面した困難――昭和をまるごと描いた小説『普天を我が手に』から見えること

「昭和」とは、いったいどんな時代だったのか--。

直木賞作家・奥田英朗さんが、執筆期間約10年、原稿用紙約3000枚を費やした『普天を我が手に』三部作は、「昭和」という時代をまるごと「小説」で描き出した超弩級の作品です。現在は第一部、第二部が発売中で、第三部も年内に発売予定です。

本書では、わずか7日間しかなかった「昭和元年」に生まれた4人の主人公が、史実にもとづくさまざまな事件に巻き込まれながら、それぞれの立場で日本社会を生き抜くさまが描かれます。その姿から浮かび上がってくるのは、「昭和という時代」の本質です。

たとえば、主人公の一人・志郎は、陸軍のなかでも穏健派である竹田耕三少佐のもとに生まれました。

第一部では、米英との戦争に舵を切っていく陸軍主戦派に押され、徐々に立場を失っていく耕三の苦悩が描かれます。

『普天を我が手に 第一部』から、政権を握ろうとする軍部のクーデター計画を未然に阻止した耕三が、何者かに夜道を襲われるシーンを、抜粋してお届けします。

およそ半月後のある夜、三宅坂から四番町の自宅に徒歩で帰宅中、耕三は歩きながら、いつもと様子がちがうことに気づいた。何やら暗いのである。はてどうしたことかと立ち止まり、上方に目をやる。月は雲に隠れているがそれだけではない。電柱の街灯が灯っていなかった。電球が切れているのかと思い、再び歩き出す。そのとき三十メートルほど先に、塀に張りつく数人の黒い人影を見つけた。

午後八時過ぎのこと。女学校に囲まれたこの界隈は、夜になると人通りはぱたりと止まり、静寂に包まれる。

耕三は歩く速度を緩め、様子をうかがった。闇の中、目を凝らし、人影を見る。全員が外套を着ている。将校用軍帽の輪郭が見て取れた。

次の瞬間、「キン」と金属をこする音がかすかに聞こえた。白い何かが一瞬光る。軍刀だとすぐにわかった。

耕三は戦慄した。踵を返し、駆け出す。背中にいくつもの靴音が響いた。刺客だ。何者かが自分を斬るつもりで待ち伏せていたのだ。

全力で駆けた。刺客たちは無言のまま追いかけてきた。心臓が口から飛び出そうになり、息が切れた。丸腰なので、追いつかれたら斬られる。この歳で逃げ切れるだろうか。家まではまだ数百メートルある。刺客たちは耕三の家を知っているだろう。となると挟み撃ちもあり得る。自分ならそうする。作戦の基本だ。

耕三は咄嗟に方向を変え、英国大使館に向かって走った。大使館なら軍隊でも押し入ることは出来ない。

内堀通りに出て、英国大使館の正門を目指した。門の前に制服警官が二名、立番しているのが見えた。「おーい、暴漢だ！ 助けてくれ！」耕三は声を張り上げた。警官がぎょっとしてこちらを見る。息せき切って駆け込み、振り返ると、追っ手は角で立ち止まり、ぱらぱらと舞うように引き返して行った。助かった──。

「どうされましたか」警官が慌てて訊ねる。相手が将校なので一大事だと判断した様子だ。

「すぐそこで、刀を持った暴漢数名に追いかけられた」

耕三は答えるなり、腰が砕け、石畳にへたり込んだ。

「麴町署から警官を呼びましょうか」

「いや……いい」耕三はかぶりを振った。

「しかし、刀を持った暴漢となると……」

「いいんだ。それより水をくれ」

どうせ事件には出来ない。事の発端がクーデター計画なのだ。陸軍はどんな手を使っても揉み消すだろう。

どうやら耕三が密告者だと、一朝会は突き止めたらしい。鍵屋を庁舎に呼んだ記録が残っているので、発覚するのは当然なのだが。

耕三は荒い息を吐きながら、先行きを案じた。こうなったら省部内に対抗勢力を作るしかない。徒党を組むのは好みではないが、御国のためである。

耕三はしばらく立ち上がれなかった。

奥田 英朗（オクダ ヒデオ）

1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライターなどを経て1997年『ウランバーナの森』でデビュー。第2作『最悪』がベストセラーに。2002年『邪魔』で大藪春彦賞を受賞。2004年『空中ブランコ』で直木賞、2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。ほかの著書に『リバー』、『罪の轍』など。

