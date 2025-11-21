「誰からも愛されていたはずなのに」資生堂の”歯車”はいつから狂ったのか…巨額赤字につながった《百貨店離れ》の大誤算

化粧品業界で国内1位のシェアを誇り、長きにわたって日本の「美の象徴」として多くの女性たちに愛されてきた資生堂。激震が走ったのは、今年11月10日のことだった。

2025年12月期の連結最終損益は520億円の赤字になる見通し――60億円の黒字としていた業績予想から一転、過去最大の赤字に転落してしまったのだ。創業150年を超える歴史を誇り、ブランド力だけで言えば、国内はもちろん、海外でも高く評価される同社だけに、報道直後は世間でも大いに話題を呼んだ。

「長年愛用しているから悲しい」「素敵な商品ばかりなのになんで？」「資生堂には頑張ってほしい」などSNS上では、資生堂を応援する声も聞かれるなど、他の企業の赤字報道ではおよそ見られない動きも広まっている。

なぜ、これほど愛されるブランドにもかかわらず、資生堂は巨額の赤字に陥ったのか――。《誤算》のはじまりはちょうど5年前、2020年頃にさかのぼる。

赤字の理由は本当にそれだけですか…？

今回の資生堂の赤字計上に関して、主にメディアで語られている「原因」は以下の通りだ。

〈傘下の米スキンケアブランド「ドランク・エレファント」の不振が続き、米国事業の収益性が低下。のれんの減損損失を468億円計上する。資生堂は19年、約900億円で同ブランドを買収した。新興ブランドとの競争が激化したほか、24年には生産トラブルによる供給混乱で顧客離れが進んだ。〉（日本経済新聞電子版 11月10日付）

つまり、アメリカにおける事業で発生した「468億円の減損損失」こそが赤字の最大の要因となった、としている。だが本当にそれだけなのだろうか。「今回の赤字を考える上で、化粧品業界全体の『転換』を語る必要があります」と指摘するのは、美容事業に詳しい日本サステナブル化粧品振興機構代表の長井美有紀氏だ。

「資生堂を含む化粧品業界において、SDGsやサステナビリティ（持続可能性）の考えが浸透し始めたのが2019年頃のことです。まず、ファッションとコスメ両方を扱う外資系ブランドが『サステナブルファッション』を取り入れる形で先行し、その後化粧品ブランドも追随する形となりました。

当時、化粧品の主要チャネルは百貨店です。そのため、国内外の百貨店も化粧品と共にサステナブルな取り組みを次々と打ち出し、注目を集めていました」

サステナビリティの流行、また後述するがインバウンド需要の急増も相まって、国内の化粧品市場は拡大。2015年の化粧品出荷額は1兆5025億円だったのが、右肩上がりに推移し、2019年には1兆7611億円と一旦のピークを迎えた。

この世の春を迎えていたのは、資生堂も同じ。2019年度の売上高1兆1315億円、営業利益1138億円、当期純利益736億円と、いずれも過去最高を更新するなど、盤石な成長を遂げていたことがよくわかる。

だが、翌2020年、思いがけず事態は大きく一変する。

プチプラ・韓国コスメの台頭、美容部員の価値喪失

「2020年、新型コロナウイルスの影響によって、化粧品業界は大打撃を受けることになりました。外出自粛によって人と会う機会が失われ、自然と『メイクをしなくてもいい』という空気感が生まれ、内需が激減。その流れで、『化粧品はより安価なモノ、最低限のモノに』という考えが世間に浸透し始めました」（前出・長井氏）

ドラッグストアで購入できる低価格帯のプチプラコスメや、資生堂などの高価格帯化粧品よりはリーズナブルな韓国コスメが台頭していったのもこの頃。さらに逆風となったのが、ECストアやSNSコマースなど、店舗を介さずに化粧品を購入する形が定着したことだ。

前述の通り、資生堂などの老舗化粧品ブランドは、これまで百貨店とセットで成長を遂げてきた歴史がある。それがコロナ禍により一転、《百貨店離れ》の動きによって、これまで通用してきた販売手法・マーケティングが通用しなくなってしまったのだ。長井氏が続ける。

「資生堂といえば、商品知識はもちろん、皮膚科学やスキンケア、化粧の技術に精通した『『ビューティーアドバイザー』の存在も強みのひとつでした。百貨店のカウンターでスタッフと話すことも、顧客にとっては大きな体験価値だったはずで、それが失われたのは大きなマイナスです。

また、日本人だけでなく、コロナ禍前にあった中国人による百貨店での“爆買い”もほぼ無くなりました。中国景気の減退はもちろん、現在では中国国内でも国産のナチュラルな化粧品がたくさん作られています。わざわざ日本に来て購入する動きは、今後も多くは望めないでしょう」

百貨店で資生堂の化粧品を、美容部員を通じて購入する。創業から150年以上にわたって資生堂の根幹をなしていたビジネスモデルが、コロナ禍による百貨店離れのせいで、一瞬のうちに崩れ去ったのである。資生堂にとっては間違いなく“大誤算”だったに違いない。

こうなると、同社としては、2019年の巨額M&A案件、約900億円で買収した米スキンケアブランド「ドランク・エレファント」には、一層頑張ってほしいと期待がかかるところだが――。「買収時点で、一抹の不安がよぎっていた」と長井氏は明かす。

なぜ、期待をかけたM&Aは上手くいかなかったのか。【後編記事】『資生堂の520億円赤字転落、真犯人は《無意味なM&A》だった…買収した米スキンケアが苦戦を強いられた「本当の理由」』へつづく。

