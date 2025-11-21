「3万も5万も使うとかありえへんw」写真スタジオに行ったパパ→完全な手のひら返しにほっこり5千いいね【ママリ】

「3万も5万も払うとかw」→写真スタジオをなめてたパパ、ビフォアフに5千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

たんを(@smk_513)さんの投稿です。たんをさんは、娘さんの100日祝いのため、ご主人と娘さんと一緒に写真スタジオへ出かけます。写真スタジオへ行く前と後でのご主人の豹変ぶりが笑えると、話題になっていましたのでご紹介します。

朝から娘の100日祝いの写真撮りに行ってきたんだけど行く前は「スタジオに3万も5万も使うとかありえへんwやれるもんならやってみろwww」って笑いながら言いながら出かけた旦那。

撮影終了後「5.5万のプランでお願いします😃ドレスも1着追加できますか😃？後日でもキーホルダーって作れますか😃？」

撮影が終わった途端、さっきまで「ありえへん」と言っていた人は一体どこへ…？あまりの手のひら返しに、たんをさんも思わずツッコミたくなったでしょうね。カメラマンに撮ってもらったかわいらしいわが子には、やはり勝てなかったご様子。



写真スタジオ初体験の親あるあるなのかもしれませんね。思わずほっこりする投稿でした。

箸の使い方が苦手な息子、放課後デイで語った話に6万いいね

ゆっこりん🦖🤍(@yukkorin225)さんの投稿です。子どもは大人が思っている以上に繊細で、敏感に人の気持ちを感じ取ることがあります。届いていないように思える感情も、実はしっかり子どもに届いているのかもしれません。



投稿者のゆっこりん🦖🤍さんは、お箸トレーニングの気持ちを、子どもに見抜かれていたと言います。

なんかさー、息子、お箸ちょっとだけ苦手なんだけどさ、デイで先生に「ママに教えてもらったことある？」って聞かれた時に、

「多分ら僕が偏食だから、食べるの嫌にならないようにうるさく言わないでいてくれたと思う」って言ったんだってー。

いや、そうなんだけどね。伝わってたのね、、

ここまで気持ちを見抜かれているとは驚きですね。子どもは思った以上に、鋭く親の気持ちを察するものです。自分が寄り添っていたつもりだったけど、実は逆に子どもが寄り添ってくれていたということがあるのかも。



この投稿に「お母さんの配慮に気づけている優しい子」「愛情が息子さんにちゃんと届いているんですね」などのリプライが寄せられました。言葉にしなくても、ちゃんと愛情は届ているんですね。これからも、子どもを信じて思い切り愛情を伝えてあげましょう。

3歳児との「かくれんぼ」愛しすぎる姿に13万いいね

ゆーほ@いろんな広報(@yuho_koho)さんの投稿です。小さい子どもと一緒に遊んでいると、子どもは大人の「当たり前」とはまったく違う世界観で生きていることに、気づく瞬間がありますよね。



投稿者・ゆーほ@いろんな広報さんは、3歳児とかくれんぼをしたところ、とってもかわいい瞬間に出会ったそうです。大人では想像できない「3歳児とのかくれんぼの様子」をぜひごらんください！

3歳児とのかくれんぼ、楽勝すぎて愛おしい。

子どもの気持ちとしては、自分自身は目をつむったり周りの様子が見えたりしていないから「周りからも自分は見えていないはず」と思っているのではないでしょうか。カーテンの横で小さくなっている姿は、本当にかわいいですね。



この投稿には「自分は目を瞑ってるし、見えてないもんね？笑」「全力で見つけられない振りしちゃう」「公園でかくれんぼした時下の子(4歳)が僕の真後ろに隠れてたので抱きしめました。笑」といったリプライがついていました。



子どもと遊んでいると、大人が忘れてしまった感覚を思い出させてくれることもあり、楽しいですよね。忙しい日々の中、子どもと一緒に遊べる時間は多くないかもしれませんが、限られた時間でも一緒に楽しめると、親子ともども良い思い出が心に残りそうです。



心がほっこりするかわいいエピソードでした。

