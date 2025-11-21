【高鳥 都】逮捕歴4回、女性500人を脱がせた「ポルノの帝王」がなぜ業界で「おとうさん」と呼ばれたのか、その闇

裸一貫、芸能界に飛び込んでヌードモデル専門の事務所を立ち上げた男がいた。その名を火石利男という。火石プロダクションの代表として最盛期には130人の女優を抱え、みずから積極的にメディアに登場した。往年のエロジャンルを支えた名物社長、「天下の脱がせ屋」「ポルノの帝王」と呼ばれた男を振り返ろう。

日本一のヌード仕出し屋・火石プロダクション

1960年代前半、日本映画の斜陽に伴って登場した「ピンク映画」は、それまでにない性描写をウリにした新ジャンルとしてヒットを記録し、大手映画会社を脅かす存在となった。独立系のプロダクションが次々と参入し、本数も増えていったが、なにより必要なのが「脱げる女優」である。

そこで重宝されたのが火石プロダクション、街でスカウトしたフーテン少女やタレント志望者を現場に送り込み、勢力を伸ばしていった。映画だけでなく雑誌やヌード撮影会まで、なんでもござれ──1970年に始まったTBSの連続ドラマ『時間ですよ』の女湯シーンにも脱ぎ要員を送り込んだ。

さて火石プロの代表・火石利男とは、どのような人物なのだろうか。1931年、岩手県の僻地に生まれた火石は炭焼きの子として育ち、中学卒業後は仙台の青果会社で働きながら空手を学ぶ。六段あるいは八段と称していた。

その腕っぷしの強さはプロダクションの経営においても役立ち、「空手の呼吸で仕事にぶつかっていった。あとは誠意と情熱と努力が成功のもとですよ」と『週刊サンケイ』の取材に答えている。

もともと音楽好きの火石は、一念発起して上京。行商で生計を立てながらバンドを結成して各所を回り、やがてマネージャーに転じる。1952年、23歳のときに「東京芸能協会」を設立。名前は立派だが、もちろん小さなプロダクションであり、行商との掛け持ちであった。

「将来はハダカの時代がくる」と確信した火石は、59年から火石プロダクションを名乗り、ヌード特需に対応。朴訥な東北弁で素人を脱がし、火鳥こずえや辰巳典子らピンク映画のスターを輩出、各種エロスに欠かせぬ存在となる。師範の免許もあるという空手の腕前で、周囲からは「センセイ」と呼ばれていた。

やがて同業他社と提携した「独立映画俳優協会」の会長に。火石プロには女優だけでなく男優も所属しており、事務所は東高円寺駅近く、3DKのマンションが「日本一のヌード仕出し屋」の拠点となった。

大手映画会社からも依頼が相次ぐ

ヌードモデルやピンク女優の出演料は1日1万円。火石プロの取り分は公称2割だが、130人も抱えていれば大儲けだ。火石利男は立派な邸宅を建てて、妻子を養った。俳優の丹波哲郎やフランキー堺とも交流があり、そのバイタリティあふれる性格からかわいがられた。

60年代後半には、東映や日活など大手映画会社がエロへの本格進出を果たす。日活のお色気大作『女浮世風呂』（68年）は、火石プロの火鳥こずえと辰巳典子を大役に起用。『徳川女系図』（68年）から始まる東映京都撮影所の「異常性愛路線」においても火石プロの女優たちが性事や拷問に体を張り、ジャンルごと白眼視していた任侠映画の関係者からたちまち好奇の目を向けられた。

大下英治の著書『映画三国志』には、火石が「おまえんとこは、うちの女優を見世物にするのか（中略）あんまり変な真似をしゃがったら、わしは黙っちゃいないぞ」と東映のプロデューサーにねじこんだエピソードが残されている。

女優が現場をすっぽかすなどのトラブルも多々。遅刻や欠勤には厳しいペナルティを課した。対処に追われる火石は、ときに撮影現場まで出向いて空手の腕前を誇示したという。深夜番組『11PM』の生放送セクシーコーナーでは、モデルのヘアが映ってしまうハプニングが発生した。

「おとうさん」と慕われた⁉

当時は火石プロと日宝プロがピンク映画の二大プロダクションであり、かつて筆者が取材した元女優いわく「日宝プロは“美人だけどオッパイが小さい女優”が多く、整形してる子も多かった。逆に火石プロは“ブスだけどオッパイが大きい女優”ばかりで有名だった」。

日宝プロの社長は売り物に手を出すのが日常茶飯事であり、現場で女優同士が喧嘩になることもあったという。英雄色を好む──『ポルノの帝王』（71年）、『ポルノの帝王 失神トルコ風呂』（72年）に主演した東映スター・梅宮辰夫のような性豪プレイボーイも映画業界には少なくない。

いっぽう火石は「百姓のオレがモテるわけないよ」と語り、浮気もせず、酒も煙草もやらないマジメ人間であることを事あるごとにアピール。女優たちも頼りになる「おとうさん」として火石を慕う様子がPR記事さながら、複数の週刊誌に残されている。

「“火”のような情熱と“石”のような根性」──モーレツ仕事人間の火石は、有名人病にかかった田舎者と批判されながらもマスコミに登場し、「ポルノの帝王」として自身のプロダクションと女優たちの売り込みに邁進した。

所属女優２人が心中

1970年、火石プロから小説家が誕生。20歳のピンク女優「浅香なおみ」こと鈴木いづみは「声のない日々」で文學界新人賞の候補に選ばれ、バスト93のプロポーションであけすけに性を語りながら作家業をスタートさせる。

火石利男もバックアップに励んだが、のちに鈴木は火石について「思い出すのもイヤだね（中略）きっとわたしのこと白痴だと、思っていたんじゃないかな」と『週刊文春』に告白し、ギャラ5割ピンハネという搾取の恨み節を語った。

72年3月には、火石プロ所属の黒葉ナナがルームメイトの後輩女優と心中を図る事件が発生。一命は取り留めたものの、2ヶ月後ふたたび自殺を試みて成功してしまう。

黒葉ナナは、かつて渚マリの名で活躍した売れっ子で、日宝プロから火石プロに移籍して改名、永山則夫の連続射殺事件を題材にした映画『裸の十九才』（70年）にも出演していた。「史上最低のハレンチCM」と呼ばれた京葉ハイピュアのコマーシャルでは、洋式トイレにまたがり注目の的に。死因は失恋と持病によるものと報じられたが、ピンク業界の女工哀史的なシステムも取り沙汰された。

実際のところ心中事件の直前、72年2月に火石利男はモグリ営業の職業安定法違反と未成年をヌードにした児童福祉法違反の容疑で検挙されており、詐欺や強姦致傷で逮捕歴4回という過去も明るみとなった。

社長の逮捕後、火石プロのメンバーはモデル組合「太陽」を結成。20歳の北見マヤが副会長となって自主性をアピールしたが、明らかに世間の目をくらますための組織であり、なんてことはない──火石が顧問を務めていた。

火石プロの最期

1973年2月公開の映画『セックスドキュメント エロスの女王』（東映）には火石利男みずから出演。新春ヌード撮影会で100人のモデルをさばくエネルギッシュな姿がフィルムに残された。

ところが同じ2月、火石は心筋梗塞で倒れてしまう。激務と折からの運動不足が体を蝕んでいたのだ。さらに空手の教え子からマネージャーとなった腹心の裏切りにより、50人以上のヌードモデルを引き抜かれて「太陽」は解散、火石プロは逮捕以上の危機を迎える。

その窮地を救ったのが、旧知のフランキー堺。みずからのプロダクション「堺綜合企画」の常務取締役として火石を迎え入れて脱ポルノをアピールし、利男から淑夫への改名をうながす。堺いわく「喜劇的な男の哀しさを持った面白い男」──のちに『週刊大衆』の取材でそう振り返り、火石のバイタリティを役のモデルにしたことさえあるという。

“松竹初のポルノ映画”と喧伝された『喜劇 男の泣きどころ』（73年）もフランキー堺の主演作であり、風紀係のカタブツ刑事がセックスアレルギーになるストーリー。なにやら火石との縁を感じさせてくれる。ふたたび火石が持病で倒れたのも堺とサウナに入っていたときであった。

復帰を果たすも1974年9月8日、名古屋でのキックボクシングの興行を終えて帰宅した火石は、三度目の心筋梗塞を起こして帰らぬ人に。享年45──しかし、その死は妻の意向によって伏せられた。

5ヶ月後、『週刊大衆』の追跡記事「ポルノの帝王 火石淑夫氏が亡くなって裸タレントたちは何処へ？」（1975年2月6日号）において、ようやく訃報が公となる。通夜の席には30人ほどの女優やモデルが集まって、涙々の大合唱だったという。

「おれは将来、大プロデューサーになりたいんだ。おピンクじゃない大作をつくりたいんだ」。そう豪語していた男の夢は志半ばで潰え、火石プロは妻が引き継いだが、いつしか業界から姿を消した。

さかのぼって60年代、火石利男の存在がなければ、エロジャンルの興隆は遅れ、あそこまで火がつくこともなかっただろう。脱がせた女は400人とも500人ともいわれているが、毀誉褒貶相半ばする「ポルノの帝王」は引退宣言から1年半で燃え尽き、いまやその名を知る者も少ない──。

