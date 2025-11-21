不登校の小中学生が過去最多35万人超え。4000組の親子を見てきた相談員が語る、数字から見えること

不登校の数は12年連続過去最多

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人。12年連続で増加している。不登校の子どもやその家族が抱える悩みや不安に、親たちは手探りで向き合っている。そんな現場で40年にわたり、4000組以上の親子に寄り添ってきたのが、相談員の池添素さんだ。

2025年9月4日に発売された書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）は、ジャーナリストの島沢優子さんが、20年に渡り丁寧に池添さんや池添さんに救われた親子、教育関係者、医師などに取材を重ね、その言葉と経験をまとめた一冊だ。本書はFRaU webの連載のときから大きな話題を呼び、池添さんのもとには全国や海外からも相談が届いているという。

11月3日には紀伊國屋書店 新宿本店で池添さんのトークイベントが開催され、立見席もいっぱいになるほどの盛況をみせた。当日は参加者からの質問にその場で池添さんが答え、長年不登校の親子に寄り添ってきた経験に基づく具体的なアドバイスに、多くの人が頷きながら耳を傾け、メモを取る姿も見られた。そして涙あり笑いありのトークイベントとなった。多くの人の心が動いたのは、池添さんの「言葉」によるものだった。

そこでイベントで語られた池添さんの言葉をここに残しておく。

第1回は最新の数字を踏まえて池添さんが思ったこと。

数字に隠れた子どもたちのリアル

参加者からの多くの質問に答えたあと、2024年度の不登校の生徒数の現状を受けて、現場で親子と向き合っている池添さんがどのように感じたのかを話し始めた。

池添素（以下、池添）：2024年、不登校の小中学生の数が35万人を超えたというデータが出ました。不登校の親子の相談に乗っている者として、この数字をどう受け止めるかを考えています。まず、この数字に対して違和感を抱きました。毎年数字が出るたびに思うのですが、不登校の現実って数字ではないじゃないですか。35万人の中には、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんと一人一人がいるのに、データとしては数字で出てくる。毎年発表される子どもの自殺者数も数字で出てきますが、くくりたくないと思っています。そこには一人一人の子どもがいて、生きている。それを数字でくくってしまうことにすごく抵抗があります。

今回、この35万人という数字を見て思ったのは、35万人の子どもたちが一人で戦っているんだなということです。引きこもったり、布団から出られなかったり、ゲームに没頭したり、YouTubeばかり見たり、あるいはフリースクール行ったり、親の言いなりには絶対ならへんぞという感じで抵抗している子どもたち。そういう一人一人のレジスタンスが、この数字なのかなと思います。

「35万人」の周囲に何倍もの人がいる

池添さんが「35万人に違和感を抱いた」意味はまた別の側面がある。

池添：そしてもう一つ、「不登校問題」というふうに窓口を広げたときに、関わっている人は、この数字の何倍でしょうか。お父さん、お母さん、子どもの不登校によって仕事を続けられなくなった人、夫婦仲が悪くなった人もたくさんいると思います。それからおじいちゃんやおばあちゃんも、どうしたらいいのかわからず、何もできないことがあります。その不安や心配から、つい一生懸命になりすぎて、結果的に子どもやお父さん、お母さんを追い詰めてしまうこともあります。そこにはおじいちゃんおばあちゃんの大きな悩みがある。そして心を痛めている担任の先生など、たくさんの学校関係者もいる。

そう考えたときに、この35万人という数字の周りに、何倍もの人がいるんですよね。私は8倍ぐらいで計算してみました。すごい数字になりますよね。そういう問題なんだと自分の中で捉え直しました。

でも、もう一歩、目を違う方に向けると、そうは言っても学校に行けていない子どもたち、行ってない子どもたち、行きたくない子どもたちは少数です。圧倒的多数の子どもたちが学校に行っています。そう考えたときに、学校って行けていたらいいのかということが気になります。つまり、学校に今行けているけれど、めっちゃ頑張って行っている子どももいれば、行き渋ってる子ども、米俵のように無理やり連れて行かれている子どももいたりします。なんとか今行っている子どもたちも、折り合いをつけて行っている子どももたくさんいる。そういう意味で言えば、「学校は行けば良い場所じゃない」というふうに思うんです。

やっぱり学校がそもそも安心できて、安全で、そして楽しく学べて、友達のいる場所ということが本当に保障されているのだろうか。不登校の子どもの数は、そういう学校のあり方を問題提起している数字なのではないかというふうに思っています。

●池添素さんの言葉

「学校は『行けば良い場所』ではない。不登校の子どもの数は、学校が安心できて、安全で、楽しく学べて、友達のいる場所ということが本当の保証されているのか、学校の在り方を問題提起している数字。

35万人が不登校。35万人の子どもたちがひとりで戦っているということ」

