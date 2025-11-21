「押し過ぎてしまった」と、ちょっと後悔した行動９パターン
男性に追いかけられた方が良いと分かってはいても、「好き」という気持ちが高ぶり、積極的に行動してしまう人もいるのではないでしょうか。中には後悔してしまうくらい積極的に行動した経験を持つ人もいるかもしれません。そこで今回は、過去の経験を反省すると同時に、今後の恋愛に役立てていただくために、「『押し過ぎてしまった』と、ちょっと後悔した行動９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「○○に連れてって。」と甘えてしまった。
男性にどこかへ連れていってもらえるように甘えるパターンです。普段から言い慣れてないキャラの女性は注意した方が良さそうです。
【２】結婚を視野に入れていることをチラつかせてしまった。
両想いになってもいないのに、「結婚したら．．．」「子どもが生まれたら・・・」など、男性との結婚を意識しているような話をすると、男性が引いてしまうケースがあります。
【３】休みには「○○へ行く」と聞けば、そのたび「私も行きたい！」と言ってしまった。
連休に遊びに行く話を聞くたび、「私も行きたい！」、「私も連れてって！」と甘えるパターンです。「ちょっと面倒な女性」と思われる可能性があるので、注意が必要です。
【４】「空いている日、教えて。」と積極的に予定を聞いてしまった。
確実にデートを実現させたいため、男性の予定を自ら聞き出し、積極的にデートの約束を取り付けようとするパターンです。デートは男性に誘わせたいものです。
【５】「早く、会いたい。」と素直に言ってしまった。
付き合っていないのに、自分の感情をさらけ出すパターンです。「重い女性」と思われるリスクがあります。
【６】メールの返信が来ないために不安となり、電話してしまった。
不安な気持ちになり、電話してしまったパターンです。電話に出てもらえなかった場合、さらに不安になるでしょう。
【７】「メールが来ないと寂しい」と催促してしまった。
メールの返信を催促するパターンです。男性に返信の義務が発生し、窮屈に感じさせる恐れがあります。
【８】メールするのはいつも「自分から」である。
自分から率先してメールを送るパターンです。最初に男性からメールをもらうことができず、悩む方もいるようです。
【９】必要以上に質問を含んだメールを送ってしまった。
相手への質問を複数入れたメールを送り、返信を求めるパターンです。もらった男性は気が重くなるでしょう。なお、返信が来ないと、送ったことを後悔することもあるでしょう。
他にはどのような「押し過ぎた」行動があるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
男性にどこかへ連れていってもらえるように甘えるパターンです。普段から言い慣れてないキャラの女性は注意した方が良さそうです。
【２】結婚を視野に入れていることをチラつかせてしまった。
両想いになってもいないのに、「結婚したら．．．」「子どもが生まれたら・・・」など、男性との結婚を意識しているような話をすると、男性が引いてしまうケースがあります。
【３】休みには「○○へ行く」と聞けば、そのたび「私も行きたい！」と言ってしまった。
連休に遊びに行く話を聞くたび、「私も行きたい！」、「私も連れてって！」と甘えるパターンです。「ちょっと面倒な女性」と思われる可能性があるので、注意が必要です。
【４】「空いている日、教えて。」と積極的に予定を聞いてしまった。
確実にデートを実現させたいため、男性の予定を自ら聞き出し、積極的にデートの約束を取り付けようとするパターンです。デートは男性に誘わせたいものです。
【５】「早く、会いたい。」と素直に言ってしまった。
付き合っていないのに、自分の感情をさらけ出すパターンです。「重い女性」と思われるリスクがあります。
【６】メールの返信が来ないために不安となり、電話してしまった。
不安な気持ちになり、電話してしまったパターンです。電話に出てもらえなかった場合、さらに不安になるでしょう。
【７】「メールが来ないと寂しい」と催促してしまった。
メールの返信を催促するパターンです。男性に返信の義務が発生し、窮屈に感じさせる恐れがあります。
【８】メールするのはいつも「自分から」である。
自分から率先してメールを送るパターンです。最初に男性からメールをもらうことができず、悩む方もいるようです。
【９】必要以上に質問を含んだメールを送ってしまった。
相手への質問を複数入れたメールを送り、返信を求めるパターンです。もらった男性は気が重くなるでしょう。なお、返信が来ないと、送ったことを後悔することもあるでしょう。
他にはどのような「押し過ぎた」行動があるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。