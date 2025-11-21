´ÇÈÄ¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¡ª²ÈÂ²¤¬Þ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÆ¦¤Î¼ïÎà¤òÅö¤Æ¤ë·±ÎýÀÑ¤ß¡ÄÀÜµÒ¤â¹¥É¾¡Ú²¬»³¤ÎµÊÃãÅ¹¡Û
¡¡²¬»³¸©µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤ÎÃªÅÄ¤Î°ì³Ñ¡¢´ãÁ°¤ËµÈÈ÷¹â¸¶¤Î»³¡¹¤¬¹¤¬¤ë¹âÂæ¤Ë±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤ÊµÊÃãÅ¹¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥«¥³¡¼¥Ò¥£¡×¡ÊÆ±Ä®ÃÝÁñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¥Ý¥Ã¥È¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤ÎºûÅÄ¾Ä¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¡á²Ã²ìÃæ1Ç¯¡£Î¾¿Æ¤¬±Ä¤àÅ¹¤ÇÀÜµÒ¤«¤é¥É¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹à¾¯Ç¯¥Ð¥ê¥¹¥¿á¤À¡£ÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤â¹¥É¾¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª
¡¡ºÙ¸ý¥Ý¥Ã¥È¤«¤é±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÅò¤òÃí¤®¡¢¶ÑÅù¤ËÆ¦¤ò¾ø¤é¤¹¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿¡¼¡£²¹ÅÙ´ÉÍý¤ä´ï¶ñ¤Î°·¤¤¡¢¤É¤ì¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤¬¡ÖÌ£¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åò¤òÃí¤°Â®ÅÙ¤Ë¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÃúÇ«¤Ê°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£¡Ö°û¤ó¤À¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¦¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¾®³Ø3Ç¯¤Î»þ¡¢¼«Âð¤Ç¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ä«¿©»þ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Æþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ¦¤Î¼ïÎà¤òÅö¤Æ¤ë·±Îý¤òÀÑ¤ß¡¢Àå¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯½Õ¤«¤é½µËö¤ËÀÜµÒ¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢ÍâÇ¯1·î¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó¶¡¤âÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÁ°¤Ë½Ð¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÀÜµÒ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤êÆÃ·±¤â¤·¤¿¡£Æ¯¤¯Î¾¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤¬Éã¤ÇßäÀù¡Ê¤Ð¤¤¤»¤ó¡Ë»Î¤ÎÎ¼¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Æþ¤ì¤¿ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡£½é¤á¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÏÅí¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ§¡×¡£Æ¦¤Î°ã¤¤¤äÆþ¤ìÊý¤Ë¤è¤ëÌ£¤Îº¹¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»Ñ¤âÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£ÃúÇ«¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Ì£¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¾Ä¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤ë°ìÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¼¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡µÒ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤À¡£¾Ä¤µ¤ó¤¬Äó¶¡¤·¤¿°ìÇÕ¤ò°û¤ó¤ÀµÒ¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÏÃÂê¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¡×¤È±ó¤¯¤ÏÊ¡²¬¸©¤«¤éÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Îà´ÇÈÄá¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¶¨²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë°ìÊý¡¢Î¾¿Æ¤é¤¬·×²è¤¹¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦À¸»º¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡É¸¹âÌó1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ëÆ±¹ñÅìÉô¤Î»³Â¼¤Ç19Ç¯¤«¤éÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ä¤µ¤ó¤â6ºÐ¤Î»þ¤«¤é·×5²óÅÏ¹Ò¤·100ËÜ¤Û¤É¿¢¼ù¡¢¾®¸¯¤¤¤ÇÇã¤¤½¸¤á¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤ò¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿ÌÚ¤«¤éÆ¦¤ò¼ý³Ï¤·¤ÆÀºÀ½¡¢ßäÀù¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£°û¤ó¤À¿Í¤¬¤½¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ìÇÕ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾ðÇ®¤ÈÃµµæ¿´¤âÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ä¶È¤Ï¸¶Â§ÅÚÆüÍË¤Î¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å5»þ¡£¼«²ÈßäÀù¤ÎÆ¦¤ä¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±Å¹¡Ê070¡¼4095¡¼5297¡Ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë
