¡Ø67¡Ù¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤¬3º¹3°ÌÈ¯¿Ê¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï32°Ì¡¡¡È½÷²¦Â×´§¡õV¾Þ¶â6²¯±ßÄ¶¡É¤«¤«¤ëÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÀï
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ20Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì60¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤È¡¢ÇË³Ê¤Î¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦1°Ì¤Î¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤µ¤ó¤È»³²¼¤µ¤ó¤¬¡È¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¡É
ÆüËÜÀª¤Ï8¿Í¤¬½Ð¾ì¡£²áµî2ÅÙ2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈª²¬Æà¼Ó¤¬¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤Î5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸åÈ¾4¤Ä¿¤Ð¤·¤¿½éÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²£¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤·¤¿°Ê¹ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£5¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ê1¥Ü¥®¡¼¡Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿´ä°æÀéÎç¤Ï¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤¬3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤¡¢º£µ¨¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦32°Ì¥¿¥¤¤Ç2ÆüÌÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢´ä°æÌÀ°¦¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦44°Ì¥¿¥¤¡¢À¾¶¿¿¿±û¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦52°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦½éÆü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¡¦¥½¥ß¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î2°Ì¤Ë¥¢¥ê¥»¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¯¡£3°Ì¤Ë¤ÏÈª²¬¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥»¥è¥ó¡¢¥¤¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¡Ê¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬º£µ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤È¤Ê¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë¡£
