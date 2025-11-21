日本の暦「二十四節気（にじゅうしせっき）」には、自然とともに暮らしてきた先人の知恵が息づいています。今回取り上げるのは、冬の訪れを告げる「立冬（りっとう）」と、雪がちらつきはじめる「小雪（しょうせつ）」です。

播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※崎は「たつさき」）に、これからの季節を健やかに過ごすヒントを聞きました。

播磨国総社射楯兵主神社 本殿

【立冬（11月7日〜21日ごろ）】

漢字の通り、“冬が立つ”――つまり冬のはじまりを意味します。朝晩の冷え込みが増し、昼間の日差しがやわらかくなる時期。北国からは初雪の便りが届き、まちではコート姿が目立ちはじめます。

播磨国総社射楯兵主神社のある姫路市では、「立冬の日の入りが午後5時2分。日が短くなったことを実感するころでもあります」と、尾崎さん。この時期は、暖房器具の点検や衣替えなど、冬支度を整えるのにぴったりの節目だそうです。

衣替え（イメージ）

【小雪（11月22日〜12月6日ごろ）】

小雪は、“まだ本格的な雪ではなく、小さく舞いはじめるころ”を表す言葉です。平年並みの気候なら、紅葉が終わりを迎え、木々は冬枯れの装いへ。初霜や初氷がみられ、地域によっては平野部でも初雪が観測されます。渡り鳥が南へ向かう姿や吐く息の白さからも、冬の訪れを肌で感じられるでしょう。



尾崎さんによると、姫路では小雪のころの日の入りが1年で最も早く、午後4時49分になるそうです。この時期を境に、冬至を経て少しずつ日が長くなっていきます。季節の巡りのリズムを感じることで、忙しい日常のなかにも自然の穏やかなリズムを取り戻せそうです。

立冬から小雪へと移る時期は、体が冷えやすく風邪をひきやすい季節でもあります。根菜の煮物や旬の柚子をはじめとした体を温める食材を取り入れるほか、ゆっくりお風呂に浸かるなど、心身を整える時間を大切にしたいものです。

柚子茶（イメージ）

二十四節気を知ることは、ただ季節を眺めるだけでなく、いまを丁寧に生きるための知恵。寒さを感じはじめるこの季節、自然とともに心も冬支度をしてみてはいかがでしょうか。



（取材・文＝洲崎春花）



※ラジオ関西『谷五郎の笑って暮らそう』より