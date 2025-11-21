11月21日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……牡羊座

手を動かせば動かすほど集中力が高まり、持ち前の実力を発揮できる日。周囲からも「頼れる存在」として一目置かれるでしょう。少しハードルが高いくらいの課題にも、今のあなたなら果敢に挑めるはず。その前向きな姿勢が、大きな自信につながっていきます。

★第2位……獅子座

「これをしたら楽しそう！」というアイデアが次々と浮かぶ日。計画に時間をかけるより、思いついたら即行動がベストです。相手の反応を気にしすぎず、あなた自身がワクワクできることを提案してみて。その積極性が、恋のきっかけをつくります。

★第3位……射手座

進むべき道筋がクリアになる日。今日のあなたの直感に間違いはありません。「これが私の進むべき道だ」と感じたら、自分を信じて、その心の導きに従ってみましょう。そうすることで、迷っていたこともはっきりと見え、力強く前に進むことができるでしょう。

★第4位……水瓶座

今日は、恋の空気を自分から明るくできる日です。ちょっとした提案やアイデアを口にすることで、会話も雰囲気も一気に楽しくなりそう。肩の力を抜いて、思いついたことをそのまま笑顔で伝えてみて。その開放感が、相手の心を惹きつけます。

★第5位……天秤座

心の奥に眠っていた「本当にやりたいこと」がふと顔を出しそうな日。日常の中で、その想いが急に明確になる瞬間も。抑えようとせず、前向きな気持ちで取り組めば、仕事や勉強に良い流れを呼び込めます。エネルギーが満ちていく感覚も実感できそう。