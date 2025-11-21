インフルに感染しやすい「５つの特徴」…複数重なるとリスク最大３・６倍、個人特性に合わせ予防策

血糖値が高かったり、アレルギーがあったりするとインフルエンザにかかりやすい――。

弘前大などの研究チームは２０日、インフルエンザのかかりやすさに体質や生活習慣など五つの要因が関係しているとする研究結果を発表した。個人の特性に合わせた感染予防策につなげることが期待できるとしている。

チームは、青森県弘前市の住民を対象に毎年実施している健康調査の結果を基に人工知能（ＡＩ）を用いて解析。２０〜７０歳代の男女約１０００人について、インフルエンザにかかった人とかからなかった人を比較し、発症に関連するとみられる１６５項目を抽出、発症との因果関係を調べた。

この結果、インフルエンザにかかった人には、▽血糖値が高い▽過去に肺炎にかかったことがある▽多忙・睡眠不足▽栄養バランスが悪い▽アレルギーがある――の五つの特徴が確認できた。また、これらが複数重なると、発症リスクが最大３・６倍に高まることも判明した。

谷口清州・国立病院機構三重病院名誉院長（感染症疫学）の話「以前から人によってかかりやすい傾向があることは指摘されてきた。これらを踏まえて生活習慣を見直すことで、感染リスクを減らすことができる」