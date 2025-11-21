この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

いつかこの子も結婚する日がくるのだろう…そういって見つめていた娘。そんな娘が18歳になり、彼氏だと言って連れてきたのはなんと23歳年上の男性だった。



は？もう帰ってほしい…”成人した”からって大人じゃない「娘さんと交際しています」――そう頭を下げたのは、41歳の男性だった…。

年齢を聞いた瞬間、頭が真っ白になりました。娘はまだ18歳。社会も知らない子が、どうしてこんな大人と…。彼の言葉は丁寧で誠実そうだったけれど、どうしても信じられない。母として、「娘を幸せにする」と言うその言葉を、簡単に受け入れるわけにはいかない。真っ当な大人なら、わかるだろうに…。



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

(ウーマンエキサイト編集部)