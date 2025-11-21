´äÅÄ¹äÅµ¡¢36ºÐ¤Îº£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÈÄ¶¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡É¶ÃÏ¡½¡½ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ö´è¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÊÑ²½
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿´äÅÄ¹äÅµ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î´è¤Ê¤µ¤¬¡¢¿ôÂ¿¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢Èà¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£ºÇ¿·¼ç±é±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿30ºÐ¤Î¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤Ø¤Î¶¦´¶¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾×Æ°¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µÉº¤¦´äÅÄ¹äÅµ¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¡Ê6ÅÀ¡Ë
¢£¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÄË¤¤ÃË¡É¤ÈSNS»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ë
¡¡¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¤º¤·¤ê¤ÈÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¡£´äÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤30ºÐ¤Î¹â¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤À¡£ËÜ²»¤Ï¿´¤ÎÆâ¤ËÎ¯¤á¹þ¤ß¡¢¶òÃÔ¤á¤¤¤¿ÆÈÇò¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢´äÅÄ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÆü¾ï¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÎÀ¼¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´¶¾ðÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÌµ´¶¾ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ËÜ²»¤ò¸À¤ï¤º¡¢·úÁ°¤ÇÀ¸¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´¤ÎÆâ¤ËÊú¤¨¤ë´¶¾ð¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¿´¤ÎÀ¼¤òÅÇ¤½Ð¤¹»ÔÀî¤Î»Ñ¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ï¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ã¤ÆËÜ²»¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤·úÁ°¤Î¼Ò²ñ¡£¤À¤«¤é¡¢»ÔÀî¤ò¸«¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤¤¤Ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡Ø¤ï¤«¤ë¤ï¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÍÞ¤¨¤¿´¶¾ð¤¬Æ¿Ì¾¤ÇÊ®½Ð¤¹¤ëSNS¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¿Éíå¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸½¼Â¤È¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ÎÏÄ¤ó¤À´Ø·¸À¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëµÓËÜ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä²¿µ¤¤Ê¤¯²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ë·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤È¤³¤Î¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï·ë¹½Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤³¤âºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î°ìÉô¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤âÇ§¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢±Ç²è¤¬ÉÁ¤¯À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡£¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¾ðÊó¤ò¤½¤³¤«¤é¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÇ½Æ°Åª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¼õÆ°Åª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤·¤«ÆÀ¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤ËÀ¤´Ö¤ËÌµ´Ø¿´¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îº£¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¤¬¡¢¤Þ¤¢ÀµÄ¾Á´¤Æ¤À¤«¤é¡×¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡½¡½ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿Àè
¡¡ÂíËÜÃÒ¹Ô´ÆÆÄ¡¢ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¡¢Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤Ê¤É¤Îºî²ÈÀ¤Î¶¯¤¤´ÆÆÄºîÉÊ¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢´äÅÄ¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´ÆÆÄ¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Î¡¢Ä¹¤¤³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¾¦Çä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Å»ö¤À¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£ÇÐÍ¥¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Í¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤é¤ìÊý¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¡¢´äÅÄ¤Ï¡Ö´è¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î³»¤ò¼«¤é²õ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÐÍ¥¶È³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¿Í´Ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥¥é¥¥é¤·¤¿Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Á´ÉôÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ï¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢´äÅÄ¤Î¿´¶¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ´è¤Ê¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ10Ç¯·Ð¤Ã¤Æº£¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤½¤ì¤¹¤é¤â¡ÈÄ¶¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÌ¤Ë¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¤³¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤¢¤¢¤·¤è¤¦¡Ù¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤¯»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤³¤½Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£·Ð¸³¤È¤¤¤¦ºâ»º¤¬¡¢´äÅÄ¤ò°Õ¸ÇÃÏ¤Ê¼«Ê¬¤«¤é²òÊü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¡¢¿§¡¹·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃåÃÏÅÀ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËè²ó¡£¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ê¹¥¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢¸ª¤Ò¤¸¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤«¤é¤â¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëº£¤¬¡Ö²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¢£¤È¤¤Ï¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¡ª¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ø
¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Ö¸Ø¤ì¤ëÂç¿Í¡×¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¤â¥·¥Ë¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢´äÅÄ¼«¿È¤Ï¡ÖÂç¿Í¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö10Âå¤Î»þ¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤¦ËÍ¤Îº£¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Á´Á³Âç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡£20Âå¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æº£¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£10Ç¯¸å¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡¢¤Õ¤È¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤¹¤°»à¤Ì¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤â¤Î¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤È¤«¤Ç¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»þ´Ö¤À¤±²á¤®¤Æ¤¹¤°»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¬º£¡¢´äÅÄ¤òÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¿·¤¿¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Þ36ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤é¤º¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢°ÂÇ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÈè¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¿§¡¹¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â¿Ê¬¤ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë´äÅÄ¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
