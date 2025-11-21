¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÊ¸³Ø¡¦»í¡¦Êª¸ì¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÏÃ¡Û
¡ÚCOLUMN¡Û¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÊ¸³Ø¡¦»í¡¦Êª¸ì
¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¸Å²¦¹ñ»þÂå¤«¤éÊ¸³Ø¤ä»í¤¬Â¸ºß¤·¡¢Ãæ²¦¹ñ»þÂå¤Ë¤ÏÊª¸ì¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å²¦¹ñ»þÂå¤ÎÊ¸³Ø¤Ï¥Þ¥¢¥È¡Ê¿À¤Î¿¿Íý¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°¤òÍ¡¤¹¶µ·±Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥×¥¿¥Ï¥Ø¥Æ¥×¤Î¶µ·±¡Ù¡£ºËÁê¥×¥¿¥Ï¥Ø¥Æ¥×¤¬Â©»Ò¤Ë¡¢´±Î½¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ²¦¹ñ»þÂå¤Î·æºî¤Ï¡¢¡Ø¥·¥Ì¤Ø¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤¿¥·¥Ì¤Ø¤¬°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯Ï·¤¤¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ëÏÃ¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âè1Ãæ´Ö´ü¤Îº®Íð´ü¤Ë¤Ï¡¢½îÌ±¤Ë¤â¥Þ¥¢¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍºÊÛ¤ÊÇÀÉ×¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢ÉÔÅö¤Ëºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÇÀÉ×¤¬Ë¡Äî¤ËÁÊ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊÛÀå¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çºâ»º¤òÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î¿À¥Ï¥Ô¤ò»¾¤¨¤ë¡Ø¥Ê¥¤¥ëÀî¤Ø¤Î»¾²Î¡Ê¥Ï¥Ô¤Ø¤Î»¾²Î¡Ë¡Ù¤äÎø°¦»í¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¡¢±ã¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤¬½ö¾ðË¤«¤Ë²Î¤ï¤ì¡¢ÁÕ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§²Ï¹ç Ë¾¡Ê¥¨¥¸¥×¥È³Ø¼Ô¡¦¹Í¸Å³Ø¼Ô¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¶µ¼ø¡Ë