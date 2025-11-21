ドル円は１５７円台で上下動 底堅い動きは続く＝ＮＹ為替概況 ドル円は１５７円台で上下動 底堅い動きは続く＝ＮＹ為替概況

きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５７円台で上下動したものの、底堅い動きは続いている。１５８円台を何度か試す動きが見られたものの、１５７円台後半の水準で上値を止められている。ここ数日の急速な上昇に、過熱感も高まっており、そろそろ上値も重くなって来ているようだ。



来年は円高を期待する向きも少なくないようだ。米大手銀が今週公表していた１１月のファンドマネジャー調査によると、足元では円安が急速に進んでいるものの、２０２６年には円が最もアウトパフォームする通貨になるとの見方が強まっているという。



この日発表の９月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は予想を上回ったものの、失業率が上昇したほか、前回分が減少に下方修正されたこと、そして平均時給の鈍化傾向も示した。ＦＲＢの利下げ期待もやや上昇したものの、据え置きの見方を変えるには至っていない。



本日の９月の米雇用統計はかなり前に収集されたデータでもある。１０月分も完全な形では発表されず、１１月のデータも１２月１６日（火）の発表になることから、ＦＯＭＣ後になる。そのような中、ドルはＦＯＭＣまで方向感に欠く展開になる可能性があるとの指摘も出ていた。



ユーロドルはＮＹ時間に入ってやや買い戻しが出ていたものの、１．１５ドル台前半の狭い範囲での上下動となった。下向きの流れが続いているものの、節目の１．１５ドル台は維持されている状況。一方、ユーロ円は１８２円台を一時付けたものの、その後は伸び悩む展開。



ＦＲＢの１２月利下げ期待が後退していることで、ドル高が優勢となる中、ユーロドルは軟調な動きが続いている。しかし、アナリストからは、「現在のユーロドルは金利差で正当化される水準よりも下にある」との指摘が出ている。ユーロドルは適正水準から２％過小評価されており、１．１５ドルを下回る下落は持続しないはずだという。



ポンドドルは一時１．３１ドル台を回復していたものの、再び１．３０ドル台に値を落とす展開。１．３０ドル台は維持しているものの、上値は依然として重く、２１日線の下での推移が続いている。英中銀の追加利下げ期待と来週の予算案の発表を控えて、１．３０ドル割れを試す動きが続いている。一方、ポンド円は２０６円台後半まで上昇し、昨年７月以来の高値水準を更新していたが、２０６円ちょうど付近に伸び悩む展開。



アナリストは、来週２６日にリーブス英財務相が公表する秋の予算案で、想定以上の増税が盛り込まれた場合、ポンドは再び下落リスクに直面すると指摘している。相反する事前報道が相次ぎ、今回は前例のないほど不透明感に包まれている。



その上で、同アナリストは最も可能性が高い推計として、「リーブス財務相は２０２９－３０年度までに年４００億ポンドの追加歳入を確保しようとしており、そのほぼ全てを増税で賄う」との見方を示している。これは市場の想定をやや上回るという。



前日の１１月１９日付のＮＹ為替およびＮＹ為替概況のニュースの中で、１２月５日に１１月分の米雇用統計を発表とお伝えしましたが、正しくは１２月１６日（火）の発表でした。お詫びして訂正致します。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

