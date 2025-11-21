瀬戸内海でカキ大量死、水揚げ量の５割超…猛暑による海水温上昇が原因

瀬戸内海で養殖カキの大量死が確認されている。

生産量日本一の広島県をはじめ、産地の多くで水揚げされたカキの５割超が死んでいた。今夏の猛暑で海水温が上昇し、生育不良となったのが主な理由とみられる。流通量が低下するなど影響が広がっている。

再開見えず

広島県内有数の産地、呉市。カキ養殖などを営む男性（４７）が今月５日に水揚げしたところ、約４万個のほとんどは殻が開いて死んでいた。１０月下旬に顧客からの新規受注を取りやめ、再開のめどは立っていない。男性は「経営はしんどい」と漏らした。

「呉産かき振興協議会」によると、呉市内全体で８〜９割のカキが死んでいるといい、田中耕三事務局長（６３）は「廃業に追い込まれる業者が出てくるかもしれない」と困惑していた。

水産庁などによると、広島県中東部で６〜９割、兵庫県で約５〜８割、岡山県で１割弱〜７割、香川県でも約５〜９割のカキが死んでいるという。

大量死の原因として考えられるのが、猛暑による海水温の上昇だ。広島県立水産海洋技術センター（呉市）によると、センター近くの海域の平均水温は７月２５・０度、８月２７・２度、９月２７・０度で、いずれも平年より１・５〜１・９度高かった。

広島大の小池一彦教授（５８）（海洋環境生物学）は、成長したカキは水温２５度を超えるとストレスを感じるとし、「高水温の海にカキが長い間さらされることになったほか、今年は梅雨明けが早かった影響で海水の循環が乏しく、海中の栄養が不足していたことも響いた」と指摘する。

支援動きも

広島市中央卸売市場によると、１１月の広島県内産殻付きカキの取扱量（１８日まで）は１日あたり平均１１８キロ。昨年１１月は平均２４１キロで、半分以下の水準だ。１キロあたりの価格は平均１６８７円と、３００円以上高騰。むき身についても同様の傾向という。

支援の動きも出ており、日本政策金融公庫は１９日に広島、山口両県内の計５支店に、カキの養殖・加工業者などを対象にした融資の相談窓口を設置した。兵庫県は漁業者への資金繰りの支援を検討している。

１９日に広島県内の養殖業者を視察した鈴木農相は「地元自治体と連携し、（業者の）経営を支えられるようにしていきたい」と述べた。