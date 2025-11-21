再送：ダウ平均、ナスダックとも上げ維持できず ＡＩへの不信感が根強くエヌビディア決算を帳消しに＝米国株概況
NY株式20日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 45752.26（-386.51 -0.84%）
S＆P500 6538.76（-103.40 -1.56%）
ナスダック 22078.05（-486.18 -2.15%）
CME日経平均先物 48450（大証終比：-1470 -3.03%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は序盤の大幅高から失速した。ナスダックも同様。ダウ平均は一時７００ドル超、ナスダックは一時２．６％急伸していたものの、急速に下げに転じている。
エヌビディア＜NVDA＞の好調な決算とガイダンスで朝方は全面高となったものの、その勢いは後半にかけて失速。ＦＲＢの１２月の追加利下げ期待が後退していることも重しとなっている模様。エヌビディアも結局、マイナス圏に沈んだ。売上見通しが強気だったことで最大５％上昇していた。
フアンＣＥＯはブラックウェルチップの需要が桁違いに強いと述べ、ＡＩバブル論を否定したが、それでも株価の押し上げにはつながっていない。
特に、１２月のＦＲＢの利下げ期待が後退する中、ＡＩ関連の割高感が意識され、オラクル＜ORCL＞やＡＭＤ＜AMD＞が先に下落に転じ、その後にエヌビディアも追随している。「エヌビディアの熱気は、１２月利下げ期待の後退によって冷やされている。市場は１２月利下げを織り込んでいたが、ストーリーが変わった」との声も出ていた。
米株のバリュエーションは依然、過去の熱狂期に匹敵する水準にあり、Ｓ＆Ｐ５００は１２カ月先の予想１株利益の２２倍で取引されている。ＡＩ関連のインフラ投資が巨額化するなか、その支出を正当化できるだけの売上や利益をＡＩが本当に生み出しているのかという疑念は投資家の中で根強い。上値では戻り待ちの売りオーダーが並んでいるようだ。
本日はウォルマート＜WMT＞が決算を受けて上昇している。「市場は成長株とバリュー株、リスク資産とリスク回避資産のどちらを重視すべきか、ポジション取りを消化するのに時間を要している」とのコメントも出ている。
ボディケア用品販売のバス＆ボディワークス＜BBWI＞が決算を受け大幅安。１株利益、売上高とも予想を下回った。ガイダンスも公表し、２６年度の通期見通しを下方修正している。売上高は減収見通しに修正した。
医薬品のリジェネロン＜REGN＞が上昇。ＦＤＡが網膜静脈閉塞に伴う黄斑浮腫の治療薬として、同社の注射剤「アイリーアＨＤ」を承認した。
サイバーセキュリティのパロアルト・ネットワークス＜PANW＞が決算を受け下落。予想を上回る好決算であったものの、残存履行義務の伸びの見通しが１７－１８％への減速を見込んでいる点を嫌気している模様。
高級美容やウェルネスのオディティ・テック＜ODD＞が決算を受け上昇。通期の見通しを上方修正している。
ビットコインのマイニング用データセンターを手掛けるサイファー・マイニング＜CIFR＞が大幅高。英フルイドスタック社と５６メガワット（ＭＷ）の新規キャパシティを提供するＡＩホスティング契約を８億３０００万ドルで締結した。グーグルから英フルイドスタック社の債務履行を補強するバックストップ（保証）も材料に。
看護ケアサービスのＰＡＣＳ＜PACS＞が急騰。同社は財務諸表の再表示と監査委員会による調査が完了したと発表した。第３四半期の売上高は３１％増となり、予想も上回った。
エンジニアリングのジェイコブズ＜J＞が決算を受け大幅安。予想を上回る数字だったものの、アナリストは「１株利益の上振れは税効果によるもので、本業は概ね予想通りだった」と指摘。
ダウ平均 45752.26（-386.51 -0.84%）
S＆P500 6538.76（-103.40 -1.56%）
ナスダック 22078.05（-486.18 -2.15%）
CME日経平均先物 48450（大証終比：-1470 -3.03%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は序盤の大幅高から失速した。ナスダックも同様。ダウ平均は一時７００ドル超、ナスダックは一時２．６％急伸していたものの、急速に下げに転じている。
エヌビディア＜NVDA＞の好調な決算とガイダンスで朝方は全面高となったものの、その勢いは後半にかけて失速。ＦＲＢの１２月の追加利下げ期待が後退していることも重しとなっている模様。エヌビディアも結局、マイナス圏に沈んだ。売上見通しが強気だったことで最大５％上昇していた。
フアンＣＥＯはブラックウェルチップの需要が桁違いに強いと述べ、ＡＩバブル論を否定したが、それでも株価の押し上げにはつながっていない。
特に、１２月のＦＲＢの利下げ期待が後退する中、ＡＩ関連の割高感が意識され、オラクル＜ORCL＞やＡＭＤ＜AMD＞が先に下落に転じ、その後にエヌビディアも追随している。「エヌビディアの熱気は、１２月利下げ期待の後退によって冷やされている。市場は１２月利下げを織り込んでいたが、ストーリーが変わった」との声も出ていた。
米株のバリュエーションは依然、過去の熱狂期に匹敵する水準にあり、Ｓ＆Ｐ５００は１２カ月先の予想１株利益の２２倍で取引されている。ＡＩ関連のインフラ投資が巨額化するなか、その支出を正当化できるだけの売上や利益をＡＩが本当に生み出しているのかという疑念は投資家の中で根強い。上値では戻り待ちの売りオーダーが並んでいるようだ。
本日はウォルマート＜WMT＞が決算を受けて上昇している。「市場は成長株とバリュー株、リスク資産とリスク回避資産のどちらを重視すべきか、ポジション取りを消化するのに時間を要している」とのコメントも出ている。
ボディケア用品販売のバス＆ボディワークス＜BBWI＞が決算を受け大幅安。１株利益、売上高とも予想を下回った。ガイダンスも公表し、２６年度の通期見通しを下方修正している。売上高は減収見通しに修正した。
医薬品のリジェネロン＜REGN＞が上昇。ＦＤＡが網膜静脈閉塞に伴う黄斑浮腫の治療薬として、同社の注射剤「アイリーアＨＤ」を承認した。
サイバーセキュリティのパロアルト・ネットワークス＜PANW＞が決算を受け下落。予想を上回る好決算であったものの、残存履行義務の伸びの見通しが１７－１８％への減速を見込んでいる点を嫌気している模様。
高級美容やウェルネスのオディティ・テック＜ODD＞が決算を受け上昇。通期の見通しを上方修正している。
ビットコインのマイニング用データセンターを手掛けるサイファー・マイニング＜CIFR＞が大幅高。英フルイドスタック社と５６メガワット（ＭＷ）の新規キャパシティを提供するＡＩホスティング契約を８億３０００万ドルで締結した。グーグルから英フルイドスタック社の債務履行を補強するバックストップ（保証）も材料に。
看護ケアサービスのＰＡＣＳ＜PACS＞が急騰。同社は財務諸表の再表示と監査委員会による調査が完了したと発表した。第３四半期の売上高は３１％増となり、予想も上回った。
エンジニアリングのジェイコブズ＜J＞が決算を受け大幅安。予想を上回る数字だったものの、アナリストは「１株利益の上振れは税効果によるもので、本業は概ね予想通りだった」と指摘。