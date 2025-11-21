ついにラストバトル…！ 『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』第8話あらすじ＆先行場面カット公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）第8話（通算167話）「緑谷出久：ライジング」が22日に放送される。これに先立ち、あらすじ、先行場面カット、30秒予告編が20日、公開された。
【場面カット】頑張れ！必死の形相で駆けるデク
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
第8話では、いよいよラストバトルへ。魔王オール・フォー・ワンに対するは、最後の力を振り絞る緑谷出久“デク”と、その決戦の場に駆け付けた雄英高校ヒーロー科1年A組のクラスメイトをはじめとするヒーローたち。その壮絶なバトルが繰り広げられる。
オール・フォー・ワンの驚異的な“個性”の数々に対し、ヒーローたちがデクの走る道を切り開く。ヒーローたち、そして中継で戦いを見守る世界中の人々の声を受けて、デクが走る――。
【場面カット】頑張れ！必死の形相で駆けるデク
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
オール・フォー・ワンの驚異的な“個性”の数々に対し、ヒーローたちがデクの走る道を切り開く。ヒーローたち、そして中継で戦いを見守る世界中の人々の声を受けて、デクが走る――。