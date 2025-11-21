【メンブレ寸前】三流は「相手にキレる」、二流は「自分を追い込む」。では一流は？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

悩みがあるとき、どうやってストレスを発散させていますか？

イヤなことがあったとき、悩みがあるとき、あなたはどうしているだろうか？

自分のメンタルがブレたときに、感情的になって相手に怒ったり、はたまた自分のせいだと追い込んでしまう人もいるかもしれない。

「自分の限界に気づかない」のがいちばん怖い

突然だが、私は自分のストレスに気づくことが苦手だ。

首元に湿疹ができたり、鼻血が止まらなくなったりしてから、初めて自分がストレスを抱えていたと分かる。

気づくのが遅いからこそ、ストレスにどう対処すべきなのかもあまり分かっていない。

自分のメンタルが危ういとき、どうするべきなのだろうか。

「毎日運動する（でも頑張りすぎない）」が効果的

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

バッテリーを充電するには、体を動かすのがいちばんだ。でも難しいワークアウトを延々とやる必要はない。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

体は動かすけど、頑張りすぎないことが重要だと彼らは言う。

「なんだこんなことか」と思った人もいるかもしれない。

ただ、ちょっとした運動こそ、気持ちの切り替えにいちばん効果的なのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）