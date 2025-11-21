Travis Japanの中村海人（28）が20日深夜に放送されたテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。ヒモ男の気質を持っていることを明かした。

オープニングトークで中村はファンから「ヒモっぽいね」と、よく言われることを明かし「立ち居振る舞いとか…言い方あれですけど、ダルい時はダルいじゃないですか」と本音を隠さなかった。

さらに「ヒモの中でもあざとさがあると思う。ヒモは大変なんですよ」と、ヒモ男気質を自覚しているとした。これに同じくゲストの藤本美貴が「ヒモを正当化しようとしてない?」と切り込み「もうヒモでいこうと思ってます?ヒモキャラで」と問い詰めると「ヒモでいけるならヒモでいきたいです」と少し語気を強めて笑いを誘った。

また、街行く人に聞いた「ヒモ男の特徴」の中に「自分の趣味に過度に没頭する」という項目があると「これが本当に過度に没頭しちゃう」と当てはまった。中村の趣味は「ゲーム」だとし「ずっとゲームして、自分が好きなもの飲んで食って、自分のタイミングで寝て」と欲望を語ると、MCの鈴木愛理は「ヤバい」と顔をしかめた。

交際をした場合は彼女に合わせられるかを聞かれると「そもそも外が好きじゃない」と出かけることはしたくないと答えた。藤本と鈴木が呆れるのをよそに「家だったら家なりの楽しみ方がある。映画見たり、ソファで横になったりとか。そういう時とかに手をつないだり」と語った。

そして、山里が「でも、ちゃんとご褒美のあげ方とか心得てるわけじゃん?向こうがゲームばっかしててつまらないなってしてたら、ノールックでギュッと手を握ったりなんかして」と、急な手つなぎでキュンとさせるのではと推察した。

だが、中村は「うわぁ〜どうなんだろうな…」と頭の中でシチュエーションを考えると「うわっ…俺マジで…ガン無視しちゃうかもしれない」と彼女を放置してゲームに集中している可能性を口にした。これには鈴木が「最悪だ…自分の家に帰れよ」とバッサリとぶった斬った。