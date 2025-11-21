中国の不動産会社、直近半年で平均して毎週トップが交代―シンガポールメディア

シンガポール華字メディアの連合早報は19日、中国の不動産会社について「直近半年で平均して毎週トップが交代している」とする記事を掲載した。

記事はまず、中国メディアの第一財経の大まかな統計によると、6月初旬以降、20余りの不動産会社で董事長が交代していて、これは平均して毎週トップが交代している計算になるとし、トップが代わった会社には、五鉱地産や北京住総、招商蛇口などの中央・国有企業に加え、再建型倒産手続きが進んでいる金科股份も含まれると伝えた。

そして、多くの不動産会社でトップが交代している原因として、複数のアナリストの話として「業界全体が圧力を受け、各社が業績圧力に直面している。今年上半期には上場不動産会社の6割超が赤字で、経営幹部の交代はそれへの対応の現れだ」「近年の不動産市場の調整は不動産会社の売上規模と利益に深刻な影響を与え、ビジネスモデル調整需要が現れている」などと伝えた。

また、第一財経が中国の金融情報サービス大手、万得（ウインド）のデータを引用して伝えたところによると、上場不動産会社の董事長の報酬も新たな市場状況に対応するため全体的に下がっていて、A株不動産セクター78社の董事長の報酬総額は、2022年の8657万元（現在のレートで約19億454万円）から23年は8238万元（同約18億1236万円）に微減し、24年は6938万元（同約15億2636万円）にまで大きく下がったことを紹介した。

記事は「中国の不動産業界が低迷に陥ってからすでに4年が過ぎた。政府はこの2年、市場安定化を繰り返し約束し、多くの刺激策を導入してきたが、購買意欲は依然として弱いままだ」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）