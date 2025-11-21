大会名：CMEグループ ツアー選手権

期間：11/20～11/23

コース：ゴールドコース

ヤード：6734

パー：72

CMEグループ ツアー選手権 の第1ラウンドが、20日、 ゴールドコース（6734ヤード、パー72）で行われた。

イ ソミ（韓国）は 8アンダーでラウンド。トータル8アンダーで首位。

2位は2打差でアライセン カーパズ（アメリカ）、3位タイはキム セヨン（韓国）、畑岡 奈紗（日本）、ジーノ ティティクル（タイ）、イム ジンヒ（韓国）で3打差で続いた。

なお、岩井 千怜はトータル4アンダーで首位と4打差の7位タイ、勝 みなみはトータル3アンダーで首位と5打差の16位タイ、竹田 麗央はトータル3アンダーで首位と5打差の16位タイ、山下 美夢有はトータル2アンダーで首位と6打差の32位タイ、岩井 明愛はトータルイーブンパーで首位と8打差の44位タイ、古江 彩佳はトータルイーブンパーで首位と8打差の44位タイ、西郷 真央はトータル1オーバーで首位と9打差の52位タイとなった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-21 06:47:04 更新