「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」（テレ東12月31日夜９時55分〜11時30分）の放送が決定した。

【写真】2026年9月に発売される井之頭五郎フィギュア

今年で９年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」シリーズ。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたりお届けしてきた松重豊主演の「孤独のグルメ」。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。今年1月には井之頭五郎役の松重豊が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開。国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録。さらに韓国をはじめとしたアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの人々の胃袋と心を掴んだ。

そして、今年の年末も「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」で井之頭五郎が１年を締めくくる食の旅路へ赴く。昨年放送した「孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。」では横浜から、長野、そして石川能登まで赴くことになった五郎だが、今年はどんな物語が大晦日に繰り広げられるのか…。

さらに今年は5年ぶりの生放送（※一部）も決定。2017年成田山・2018年柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきた。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか、2025年を締めくくる井之頭五郎の【食べ納め】はどうなってしまうのか？

2025年1月公開の『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュアが2026年9月に発売されることが決定。2025年11月21日正午12時より事前予約が開始となる。