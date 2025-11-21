

BOYNEXTDOORが『第67回日本レコード大賞』の新人賞を受賞した。

「日本レコード大賞」は、公益社団法人日本作曲家協会が音楽文化の発展に寄与するため、毎年、各賞が制定され、年末にTBSで受賞の模様が生放送される。

BOYNEXTDOORが受賞した「新人賞」は、対象年度内において初めて顕著な活動をし、大衆に支持され、将来性を認められた歌手に贈られる賞。第5世代のボーイグループではBOYNEXTDOORが初となり、日本デビュー1年半たらずでの受賞という快挙を成し遂げた。

今回の新人賞受賞を受け、BOYNEXTDOORは「このように素晴らしい賞をいただけて本当に光栄です。昨年、日本でデビューして、初めて単独ツアーを行うなど様々な活動を通して皆様に愛していただいていることをあらためて実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。これからももっと成長した姿をお見せできるよう頑張りますので、あたたかく見守ってください。」と受賞の喜びを伝えた。

BOYNEXTDOORは今年、勢い止まらぬ快進撃を見せている。

1月にDigital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」をリリースし、日本語バージョン「今日だけI LOVE YOU(Japanese Ver.)」も併せてリリース。同曲は各国の主要音源配信チャートでロングヒットを記録した。

5月に4th EP『No Genre』、8月にJP 2nd Single『BOYLIFE』、10月に5th EP『The Action』と立て続けにリリースし、EP作品は昨年リリースした『19.99』と合わせると、日本レコード協会のゴールドディスク「ゴールド」認定を3作連続で獲得したほか、JP 2nd Single『BOYLIFE』は「プラチナ」認定を獲得した。

今月には＜TOM and JERRY 85th＞Digital Single「SAY CHEESE!」をリリースし、トムとジェリーの雰囲気がそのまま表現された歌詞や、軽快な遊び心あふれるサウンドに「聴いていて可愛いし楽しい」と大好評でSNSでも話題。

今年だけで日本語詞の楽曲は6曲発表され、単独ツアーの成功、年末フェス「COUNTDOWN JAPAN25/26」への初出演など、日本での活躍ぶりは顕著だ。

今年の年末は国内外で開催される授賞式に多数出演し、1年を華麗に締めくくる予定だ。