ÇØ¹üÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢»ÑÀª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡ÖCat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§I¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ²ò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¥±¥¢
¡ÖÄ«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹ ¡£
ËÜÅö¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¡¢µ¤¾Ý¡Êµ¤°µ¡¦¼¾ÅÙ¡¦µ¤²¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹ü³Ê¡Ê»ÑÀª¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁê¸ß¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÄ¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Ç°å³ØÇî»Î¤Îµ×¼ê·ø»Ê»á¤¬¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÌµÍý¤Ê¤¯À°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¼ê·øÀèÀ¸¤¬¡ÖÇ¤ÎÇØÃæ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÇØÃæ¥Ý¡¼¥º¤ÇÇØ¹üÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹
Á°²óµ»ö¡ØŽ¢¸ª¥³¥ê¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÊ¢ÄË¤ËŽ£°Õ³°¤Ê¼«Î§¿À·Ð¥±¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ë¼ó¤ä¶»³Ô¤Î¤³¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÇØ¹üÁ´ÂÎ¤È¡ÖÂè2¤Î¿´Â¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢Á´¿È¤ò¤è¤ê·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÇØ¹ü¤Î½ÀÆðÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ä¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤ÆÁ´¿È¤Î½ä¤ê¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡ÖCat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ÇÇØ¹ü¤ò°Õ¼±Åª¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ÑÀª¤Î²þÁ±¤ä¡¢¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤Î¤³¤ê²ò¾Ã¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Cat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÏÇØ¹üÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
ÇØ¹ü¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë±¿Æ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤ËÇØ¹ü¤òÆ°¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢Cat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢ÇØ¹üÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢»ÑÀª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¹ü¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤ÏÊ¢¶Ú¤âÇØ¶Ú¤â»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ô²ó¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ó¡¢¸ª¡¢ÇØÃæ¡¢¹ø¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËèÄ«¡¦ËèÈÕ¤Î½¬´·¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Cat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¤ä¤êÊý
Cat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
1. ´ðËÜ¤Î»ÑÀª
»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ª¤Î¿¿²¼¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢¸Ô´ØÀá¤Î¿¿²¼¤Ë¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¯¡£Â¤Î¹Ã¤Ï¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¸ª¤ÎÎÏ¤ÏÈ´¤¤¤Æ¡¢¼ó¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¾åÈ¾¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
2. ÇØ¹ü¤òÈ¿¤é¤»¤ë
É¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÀþ¤ò¼Ð¤á¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¤ª¤·¤ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇØ¹ü¤òÈ¿¤é¤»¤ë¡£ÇØ¹ü¤¬Î¾Ã¼¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£
3. ÇØ¹ü¤ò´Ý¤á¤ë
Â©¤ò¸ý¤«¤é¥Õ¡¼¥Ã¤ÈÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹üÈ×¤ÎÊý¤«¤éÇØ¹ü¤ò1ËÜ1ËÜ´Ý¤á¤ë¡£Î¾¼ê¤ÈÎ¾¤Ò¤¶¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤ò´¶¤¸¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ë¡£¤ª¤·¤ê¤ò²¼¤²¤Æ¤«¤éÆ¬¤ò¾å¤²¡¢1¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë¡£1¡Á3¤ò5¡Á10²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Cat¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ê¿Þ²ò¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤Ï¡¢·ì±Õ¤ò¿´Â¡¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤Ê¤É¤ÎÂÎ±Õ¤ò²¼È¾¿È¤«¤é¾åÈ¾¿È¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ï¡ÖÂè2¤Î¿´Â¡¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡×¤ò¤â¤à¤À¤±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¿Í´Ö¤Ï½ÅÎÏ¤ò¾ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤Ï²¼¤ËÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²¼È¾¿È¤Ë¤ÏÁ´¿È¤ÎÌó7³ä¤Î·ì±Õ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò´Þ¤à²¼È¾¿È¤Î·ì¹Ô¤¬°¤¯¡¢¤à¤¯¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤ÈÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢´ðÁÃÂÎ²¹¤Î¾å¾º¡¢Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½ÐÂ¥¿Ê¡¢·ì°µ°ÂÄê¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤Î¸þ¾å¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÍáÃæ¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¤ä¤êÊý
¡¤Þ¤º¤ÏÂ¼ó¤«¤é¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¾¼ê¤ò»È¤¦¤È¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Á´ÂÎ¤ò»É·ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Â¼ó¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢¤Ò¤¶Î¢¤Þ¤Ç¤ò¤â¤à¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼¤«¤é¾å¤Ø¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ø¤È¡¢±ýÉü¤Ç¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¯¤â¤ß¤¹¤®¤ë¤ÈÄË¤á¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¤¹¤Í¤Î³°Â¦¤â¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÎ¢Á´ÂÎ¤ò»Ø¤Ç²¡¤·¤Û¤°¤¹¤È¡¢Â¤¬¤è¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤òÁÈ¤ß¡¢²¼¤Ë¤¢¤ëÂ¤Î¤Ò¤¶¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾å¤ÎÂ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¾å¤ÎÂ¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤¶¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤Ë¤Ä¤30ÉÃÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú±þÍÑÊÔ¡Û¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤ò1¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¤ò¤³¤Ö¤·1¸ÄÊ¬¶õ¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÉ¤«°Ø»Ò¤ÎÇØ¤ËÎ¾¼ê¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¤«¤È¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¤«¤È¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¾¯¤·Éâ¤¤¤¿°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢10ÉÃ¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤«¤«¤È¤Î¾å¤²²¼¤²¤ò¡¢10±ýÉü¤Ç1¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£1Æü5¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¤È¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡Êµ×¼ê·ø »Ê ¡§ ¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë