種類豊富で迷うーーーッッ♡【ファミマ】日替わりで食べたい！「新作スイーツ」

【FamilyMart（ファミリーマート）】から、秋の味覚を詰め込んだ新作スイーツが続々登場。紅茶香るフロマージュや焼き芋ドーナツ、たっぷりサイズのティラミス、そして話題のどら焼きまで、バリエーション豊かなラインナップを要チェックです！

紅茶の香りとチーズが重なる「紅茶香るアップルフロマージュ」

ふんわりとした生地に包まれた、紅茶の香りが広がるアップルフロマージュ。筆者も試したところ、りんごの甘酸っぱさと濃厚なクリームチーズが絶妙に溶け合い、上品な味わいに仕上がっていました。小ぶりながら満足感のある一品です。ぜひ紅茶と一緒にお楽しみください。

しっとり食感がクセになる「お芋のドーナツ（茨城県産紅はるか）」

茨城県産紅はるかを使った生地が特徴の、ほんのり甘い香りが広がるドーナツ。表面のグレーズが軽やかな甘さとつや感を添え、食感のアクセントになっています。油っぽさが少なく、軽い口当たりなので、子どもでも食べやすそう◎ お茶請けにもぴったりな、秋限定の味わいです。

ボリューム満点！「大きなティラミス」

秋の食欲を掻き立てるのは、大容量サイズのティラミス！ ほろ苦いコーヒースポンジと、なめらかなティラミスムースが層をなし、スプーンを入れるたびに香りとコクが楽しめそう。@ftn_picsレポーターHaruさんの「程よい甘さで、飽きることなく最後まで美味しく食べられました」というコメントからも、その美味しさが伝わってきます。

和洋折衷の新食感「もっちもちバターどら焼き」

もっちりとしたどら焼き生地に、バター風味のホイップと粒あんをサンド。パンやスイーツを紹介する@pan.oyatsuさんによると、想像しただけでお腹がなるような組み合わせに加えて「驚愕のもっちゅもちゅ食感」が堪能できるのだとか……！ 和洋折衷な新しいタイプのどら焼きとして、注目の一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里