¡¡¤³¤Î²Æ¡¢1¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é°é¤Ã¤¿°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¸å¤¹¤°Éé½ý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Î¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¹â°æ¤Ï¡¢º£²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ø´ó¤»¤ë»×¤¤¤ò¸½ÃÏ¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡¿Á´3²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¹â°æ¤¬°ì½Ö¤À¤±¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£º£²Æ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ØÅÏ¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÀ¸³è¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¡Ä¡Ä¤É¤ó¤Ê¶ìÆñ¤âÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¼«¤é¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹â°æ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÉ½¾ð¤òÌá¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢WÇÕ¤ËÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÌ´ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤¹¤´¤¯¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¤â¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×
¡¡5¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¹â°æ¤¬ºÇ¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬6·î10Æü¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê6-0¡Ë¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢»Ä¤ê1Ç¯¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä¡Ä´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¤Ë¹â°æ¡£°ìÊý¤ÇÅÏÊÕ¹ä¤äÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤éºÇ½ªÍ½Áª°Ê¹ß¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤â¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏßõÎõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤âÁá¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2024Ç¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ìÄ¾¸å¡¢9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾·½¸¡£Ãæ¹ñÀï¡Ê7-0¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡Ê0-0¡Ë¤Ç¤Ï½éÀèÈ¯¤Î20ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â°æ¤¬¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤³¤È¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÈÄÁÒÞæ¤ä°ËÆ£ÍÎµ±¡¢±óÆ£¹Ò¤é¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£21ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È³Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¤Þ¤º¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ÆËÌÃæÊÆ¤ØÌ´¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹â°æ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë