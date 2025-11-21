大好きな人をお見送りする時のルーティンがある猫ちゃんも多いのではないでしょうか？そんな猫ちゃんの微笑ましい光景を切り取った投稿が、3万いいねを突破して話題となっています。その様子には、「一緒にお出掛けしたいのかな？」「毎日のルーティンだね」といった感想が寄せられることに。猫ちゃんの微笑ましい行動にたくさんの人が癒やされています。

【動画：お姉ちゃんが学校に行くと思った猫→カバンに近づいて…】

お姉ちゃんの水筒を見たテンちゃんが…

猫ちゃんの可愛いルーティンワークが投稿されたのは、Xアカウントの『nyaoko』。三毛猫のテンちゃんのお姉ちゃんは、いつも学校に水筒を持っていくのだそうで、その習慣をテンちゃんも知っているのだそう。そのため、「水筒が置いてある時は、お姉ちゃんがお出かけをする日」と覚えているのだといいます。

この日も玄関先にお姉ちゃんの水筒が置いてあったものの、この日は土曜日。学校はお休みです。しかし、それを知らないテンちゃんは、水筒を見て「今日もお姉ちゃんがお出かけする日」と思ったのか、水筒の近くに置いてあったカバンに近づいていったといいます。

カバンに入って準備万端！

水筒が置いてあるのを見て、お姉ちゃんがこれからお出かけをすると思ったテンちゃん。すると…テンちゃんはお姉ちゃんのカバンの方へと歩いていき、カバンの中にすっぽりと入ったのだとか！

どうやら、テンちゃんはお姉ちゃんと一緒にお出かけをしようと思っているようです。

その光景からは、大好きなお姉ちゃんと一緒にいたいテンちゃんの気持ちが伝わってきて、なんだかこちらまで笑顔になってしまいます。

このテンちゃんのルーティンの光景には、「『お見送りしなきゃ』ってスタンバイしているの愛おしい」「お姉ちゃんと登校する気満々ですね」「いつか願いが叶うといいね♪」と、いくつものコメントが寄せられることに。

Xアカウント『nyaoko』では、そんなテンちゃんの可愛い仕草や、家族猫ちゃんたちとの賑やかな日々が綴られていますよ。

テンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「nyaoko」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。