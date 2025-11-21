23日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、陸・海・空を10時間も移動しなければ会えない、1500キロ離れた超別居婚カップルが登場する。



【写真】妻の笑顔がキュートすぎ 爽やかな夫との愛は揺るがず

今回は、夫が暮らす北海道別海町にMC・藤井隆、井上咲楽が出張して収録が行われた。夫は雪印メグミルクの別海工場に勤務。一方、都職員で造園職の妻が暮らしているのは、都心から南へ約180キロの位置にある伊豆諸島・三宅島。国立公園の整備や改修工事を担っている。



夫宅から妻宅への移動は実に10時間。まず、根室中標津空港まで車で40分、そこから飛行機で1時間40分かけて羽田空港へ。さらに、大型客船に乗り込んで6時間30分かけてようやく到着だ。



2人の出会いは5年前、妻が大学4年生、夫が2年生だった時にバイト先で知り合った。妻は交際から半年後、都職員に。その後、夫の就職が決まり、都内で同棲できるとワクワクしていた3月、夫から「話したいことがあるから飲みに行きたい」と暗い声で連絡があった。「実は配属先が北海道の別海町になった」という衝撃的な報告を受け、妻は店内で号泣。明るく送り出そうと切り替えたものの、別れの日が近づくにつれ不安と寂しさがつのり、4月までの1カ月間は毎日泣いて過ごしたという。



遠距離恋愛が始まり3カ月がたった頃、妻が“周りの友人がデートや旅行を楽しむ中、この状況がいつまで続くんだろう”とつらくなった時には、それをビデオ通話時の様子で察した夫が東京へと直行したこともあったという。寂しく不安になることがある度に、これからもずっと一緒にいたいと愛を確かめ合い乗り越えてきた。



そんな中、今度は妻に驚きの知らせが舞い込む。「三宅島の仕事で空きが出たから行ってみないか」という声がかかったのだ。「どう思う？」と夫に相談すると、止められるかと思いきや「俺ら最強カップルじゃん。この状況、面白すぎない？」とまさかの返答。ここまでいろんな山を乗り越えてきたから、これ以上怖いものはないと背中を押してくれたという。



こうして超遠距離で交際を続け、2025年4月に結婚。番組ラストは2人の仲に危機が訪れる度に手紙で励ましてくれた夫に、妻から感謝の手紙がサプライズで送られる。



（よろず～ニュース編集部）