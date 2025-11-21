今、新卒採用の現場では熾烈な人材獲得競争が行われている。そんな令和の就活事情について、就活氷河期を経験したOTEMOTO創刊編集長の小林明子氏と考える。

【映像】「家電の購入費割引」驚きの“福利厚生”一覧

内定者を“囲い込み” 福利厚生を導入する企業が語る

かつては福利厚生といえば大手企業が充実しているイメージが強かったが、福利厚生のアウトソーシングサービスが普及したことで、中小企業でもさまざまな選択肢から利用できるようになってきている。

令和の内定者が利用できる福利厚生サービスを、実際に導入している株式会社イトーキ・人材開発部の小泉佳子部長はこう語る。

「内定者の中の8割以上の人が使ってくれており、使いやすかったとか、すごく楽しく遊びに使ったりとか、喜んでいただいている。全体的にはその内定者フォローとしていろんなことをやってきているが、入社に寄与しているものというふうに考えている」（小泉佳子氏）

内定者に旅費20万円!? 高待遇が広がる令和の就活

佐賀県の佐賀共栄銀行は、来年春に入行する予定の内定者9人に、旅行費用として1人当たり20万円を支給すると発表した。人と会う、旅をするなど、入行前にいろいろな経験を積んで、人としての幅を広げてほしい。そんな思いが込められているという。内定者からも好評で、担当者は成長につなげて入行後に役立ててくれればとしている。

一昔前では考えられないほどの高待遇が広がっている令和の就活。他社より早く良い人材の心をつかむために、戦略的“囲い込み”は激しさを増している。この現状に小林氏はこう語る。

「会社の方が内定者の見聞を広げるためにお金を支給したり、チャンスをくれたりするのは、内定者にとっては励まされると思う。佐賀共栄銀行が内定者だけにやっているのか、入行した後も旅行に行きやすい会社で、本もたくさん買えるのであれば尚更いい。福利厚生は、会社の個性が出るものなので、会社を見極める点では重要である。優秀な学生が地元に残ってもらうために、銀行や地方の企業も色々工夫を凝らしていると思うので、佐賀共栄銀行が施策を打ち出したということは、佐賀県や佐賀市にも希望になるのかと思われる。裏を返すと、死活問題なのかもしれない」（小林明子氏、以下同）

「“福利厚生”で職場の魅力を訴求する方法は導入しやすい」

福利厚生アウトソーシング大手のリロクラブでは、企業の内定者も利用できる福利厚生サービスを展開しており、活用する企業が増えているという。飲食店の割引サービスやカラオケ、入浴施設の割引、家電、スーツなどの購入費の割引や、仕事で使うパソコンソフトの学習講座の受講などがある。

小林氏は「会社がこんなサービスを提供してくれるのが驚き」と述べ、以下の見解を示す。

「内定してから会社に入るまでに使えるものであるという前提で言うと、入社した後どうなのか。休みやすさなど長期的なところもしっかり聞いてもらいたいなと思う」

福利厚生のほかにも、初任給を引き上げるという報道もあった。インディードリクルートパートナーズ リサーチセンター・栗田貴祥 上席主任研究員はこう述べる。

「逆に“福利厚生”で職場の魅力を訴求する方法は、『コストの柔軟性』があり非常に導入し易い。こうした経営的視点も理由に導入企業が増えている」（栗田貴祥氏）

（『わたしとニュース』より）