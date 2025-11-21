山上被告、初めて自身の生い立ちなども…法廷で語った“母親と教団” 安倍元首相銃撃事件に影響は
安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判です。20日、初めての被告人質問が行われ、山上徹也被告は自身について「生きているべきではなかった」などと語りました。
■母親が教団に献金…総額約1億円 家庭は困窮
山上徹也被告（45）
「“統一教会”での理解し難い面が多々あります」
「あれほどの多額の献金がなければそれでよかった」
証言台で母親について、こう語った山上徹也被告、45歳。
3年前、安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上被告の裁判。大きな争点となっているのが、母親による「世界平和統一家庭連合」、いわゆる“統一教会”への多額の献金が事件に与えた影響です。
母親が教団に献金した総額は1億円。献金によって家庭は困窮し…。
山上徹也被告（45）
「実際に食べるものがない状況になってしまって、家族として助けるしかないので、旧統一教会に（自分が）間接的に 利用されていると思っていた」
弁護側
「卒業アルバムの将来の夢にはなんと書きましたか？」
山上徹也被告（45）
「『石ころ』と覚えています」
弁護側
「どういう意味ですか？」
山上徹也被告（45）
「ろくなことがないだろうという意味です」
■初めて自身の生い立ちを詳しく語る
安倍元首相はなぜ狙われたのか。一般傍聴席33席に対し、傍聴を希望したのは318人。山上被告は落ち着いた様子で入廷し、ペンでメモを取る様子も。
初めて自身の生い立ちなどについて、詳しく語りました。
◇
弁護側
「ことしで年齢はいくつですか」
山上被告（45）
「45歳です」
弁護側
「自分が45歳まで生きていると思っていましたか？」
山上被告（45）
「生きているべきではなかったと思います。このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしていますので」
母親が教団に入会したのは、山上被告が小学生の頃。その後、中学生の時に、母親の入信を知ったといいます。その時の心境を問われると…。
山上被告（45）
「それまでの自分とは何か人生観・考え方も根本的に、どこかで変わってしまったような気持ち」
教団の本部がある韓国に渡航する母親と、反対する祖父が言い合うなど、家庭が荒れだしたことについては…。
山上被告（45）
「自分的には家庭内の金銭的なところは中学生にはわかることではない。どうしたらいいのかわからないという感覚だった」
高校3年生の時には、母が教団の信者だと教師に伝えたものの、相談はできなかったといいます。
また、弁護側の証拠調べでは、通信制大学の法学部の志願書に「将来は詐欺やカルト教団に関わりたい」という内容が書かれていたことも明かされました。
■母親を「相変わらず」「非常にマイペース」
母親と教団との関わりは、事件に影響したのか…。
山上被告の母親
「献金をたくさんして教会に尽くしたら家庭が良くなると思っていた」
19日までに山上被告の母親や妹の証人尋問も行われ、母親は献金の理由について、“献金は間違っていた”との認識を述べました。
弁護側
「（法廷で）お母さんを見たことに対してどう思いましたか？」
山上被告（45）
「相変わらず」
弁護側
「相変わらずとは、どういうことですか？」
山上被告（45）
「非常にマイペース」
質問1つ1つ、考えるように間を取り、話し続けます。
弁護側
「証人として母親が来たことには？」
山上被告（45）
「非常につらい立場に立たせてしまったと思う」
弁護側
「なぜ？」
山上被告（45）
「母の信仰を理由とした事件を起こしたので、責任を感じるところがあるのでは」
■「この人は私の母じゃないと…」妹が証言台に
また、19日、証言台に立った妹は、涙ながらに語る場面も。
山上被告の妹
「母親が私に連絡をしてくるのは、金を無心する時だけ。この人は私の母じゃないと思った」
「私たちは“統一教会”に家庭を破壊された」
18日の裁判では「2人で児童養護施設に行けば良かった」とも述べていました。
弁護側
「妹の証言を聞いてどう思った？」
山上被告（45）
「自分の覚えていない細かい部分、入信当時のこともよく覚えているなと」
弁護側
「妹が証言したことについてどう思う？」
山上被告（45）
「非常につらい思いをさせたと」
山上被告への被告人質問は、来週以降も4回行われる予定です。（11月20日放送『news zero』より）