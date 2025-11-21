元純烈の小田井涼平&岩永洋昭がテレビ初共演 温泉旅でグループ卒業後の現在を語り合う
元純烈の小田井涼平、岩永洋昭が24日放送のBS10『今泊まりたい！いいふろ温泉宿』（後8：00）に出演。小田井と岩永は純烈として共に活動する期間がなかったため、今回がテレビ初共演となる。
【写真】気持ちよさそう…屋上の温泉を満喫する小田井涼平&岩永洋昭
今回、小田と岩永が訪れたのは栃木・日光市。小田井が純烈を卒業後に岩永が加入したため、2人が共演するのは今回が初。旅は東武日光駅からスタートし、観光タクシーで日光の名所を巡る。
ドライバーおすすめの観光スポット「戦場ヶ原」へ向かう途中では、旅行で聞きたい音楽の話題になり、その歌をデュエットするシーンも。また初出演の岩永は、1人で番組ロケをしたことがないということで、これまで多くのロケを経験してきた小田井が今後の岩永の芸能活動に向けて1人ロケを提案する。
そして旅のゴール「TAOYA日光霧降」では、雲の上にいるかのような絶景露天風呂や、豪華バイキングに大興奮の2人！食事とお酒を楽しみながら、純烈卒業後の現在についてお互いに語った。さらに、11月23日が岩永の46歳の誕生日ということもあり、サプライズも。
