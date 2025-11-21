3連続の親満貫が炸裂、サクラ姫がようやく笑った。11月20日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合にはKADOKAWAサクラナイツから岡田紗佳（連盟）が登板。南場に3連続の親満貫を決め、自身12戦目にして初トップを手にした。

【映像】岡田、3連続の親満貫で今期初勝利

当試合は起家から岡田、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、BEAST X・東城りお（連盟）、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びでスタート。東2局1本場では勝又が満貫・8000点（＋300点、供託1000点）をツモり、東3局では醍醐に東城が8000点を振り込んだ。東4局では岡田と醍醐のめくり合いの末、岡田に醍醐が5200点（供託1000点）を放銃した。

南1局、親の岡田は早々にリーチで仕掛けると、待ち牌は6枚。なかなかツモれずにいたが、待ち牌が1枚になったところで12000点をツモアガリ。これでトップ目に立つと、南1局1本場では岡田と東城のめくり合いがぼっ発、岡田が7筒を引き、12000点（＋300点、供託1000点）を獲得、これで5万点台に乗り大きく抜け出した。南1局2本場でも岡田は勝又から12600点を奪取、3連続の親満貫を決めた。南1局3本場で醍醐が12000点をツモアガリ、南2局では親の醍醐に勝又が18000点を振り込み、首位との差をかなり詰めたが、岡田が逃げ切り、今期12戦目にして初トップを手にした。

「おかぴ良かったねぇ」「ナイストップ！」とファンが沸く中、笑顔でインタビューに応じた岡田は「うれしいです、って言えないくらいうれしいです。ネタで言えないくらいうれしいです」と言い、再び破顔した。

サクラナイツは11月に入って初のトップを獲得、チームとして11戦ぶりの1着となった。岡田は「チームの11戦ぶりのトップ、個人としてもうれしいんですけど、耐えの3着が多い中、トップを取れたのはうれしいです。まだまだ残り試合はあるので、トップインタビューにたくさん立てるようにこれから頑張っていきます！」とファンに誓った。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）5万7700点/＋77.7

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）3万8600点/＋18.6

3着 BEAST X・東城りお（連盟）4400点/▲35.6

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）▲700点/▲60.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）