日向坂46松田好花、芸人たちとコント挑戦「今の細胞では初コント（笑）」 超ロング絶叫も「振り切りっぷりに注目してほしい」【コメントあり】
アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、24日放送の関西発ユニットコント番組『コント･デ･ンガナ』（ABCテレビ 全9回／深0：00）にゲストとして登場する。
【写真】コントで限界越えの絶叫を響かせた松田好花
番組は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる関西発コントを創り上げる。
松田が挑戦したのは、怪談番組の収録現場が舞台のコントで、役どころはアシスタント・ディレクター(以下、AD)。怪談師・朧木(ケツ)を迎えた収録現場で、番組ディレクター(辻)、先輩AD(肥後)、メイク(イワクラ)と共に、リハーサルに臨む。厳粛なムードであるべき怪談番組の現場だが、スタッフたちは“ザ・テレビ業界”のノリを連発して…。松田はコントで「キャ〜〜!!」と超ロング絶叫も披露する。
【松田好花コメント】
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
コントの賞レースをテレビで見るのが好きなので、こんなにすごい方々と一緒にやらせていただけて「コントの世界に入り込めた！」という高揚感がすごかったです。以前、番組でコントをしたことがあるのですが、もう4年も前なので、細胞的には全て入れ替わりまして。今の細胞では、初コントですね(笑)。すごくそわそわしていたのですが、皆さん優しくて、純粋にコントを楽しめました。特に辻さんは、コント内でディレクター役だったのですが、現場でも本当のディレクターさんみたいで(笑)。目くばせで「いいよ！」みたいな目をしてくださったり、私にもわかりやすいように動きを伝えてくださったりと、安心感がすごかったです。ちゃっかり、私もディレクションしていただきました(笑)。
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
(じっくり考えてから)“叫び”です…。普段あそこまで叫ばないので(笑)。「コント・デ・ンガナ」がテレビでついていたら、画面を見ていない人も全員振り向いちゃうくらいの叫びができたんじゃないかなと思います。はじめは勇気が出なかったんですけど、ちょっとずつ自分のカラーを出せて、最終的にはかなりの声量を出せたので、その振り切りっぷりに注目していただきたいです！楽しかったです！
